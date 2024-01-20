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反擊中共洗腦 海內外學者出書盼做防疫的藥

中央社／台北20日電
「洗腦：毛澤東和後毛時代的中國與世界」新書發表會20日在國家書店舉行。政治大學國家發展研究所兼任教授李酉潭（左2）指出，在從事反認知戰上，這本書代表自由民主對抗極權專制的疫苗。（中央社）
「洗腦：毛澤東和後毛時代的中國與世界」新書發表會20日在國家書店舉行。政治大學國家發展研究所兼任教授李酉潭（左2）指出，在從事反認知戰上，這本書代表自由民主對抗極權專制的疫苗。（中央社）

「洗腦：毛澤東和後毛時代的中國與世界」新書發表會今天在國家書店舉行。該書的編者之一、紐約城市大學政治學教授夏明期盼，面對中共的認知戰，這本書可以當作防疫的藥。

「洗腦：毛澤東和後毛時代的中國與世界」一書的編者為文革史學家、美國加州州立大學洛杉磯分校榮休教授宋永毅與夏明。該書作者群包含克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家裴敏欣、史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光等人。

夏明表示，「洗腦」應作為中國研究的課題。面對中共的認知戰，需要有「防疫的藥」，這就是這本書的貢獻。

政治大學國家發展研究所兼任教授李酉潭指出，洗腦背後有很多思想、哲學層面可去探討。在從事反認知戰上，這本書代表自由民主對抗極權專制的疫苗。

聯電創辦人曹興誠今天也出席新書發表會。他說，洗腦猶如詐騙，對於洗腦的因應要做思考論證，尤其現在短影音只需一分鐘就可以看完，觀看者看完後沒有時間去思考，這是一個很大的問題，也很值得去研究。

信民協會理事長黃清龍表示，洗腦是台灣面對的挑戰，前總統馬英九稱要相信中共總書記習近平，但國民黨卻沒有檢討，這是一個問題。

黃清龍強調，反擊洗腦要「腦洞大開」，盼這本書是開端。

政大國發所副教授黃兆年也指出，洗腦是值得研究的現象，在手段與目標上是政治學討論的權力運作之一。在現實意義上，這是中共的威權鞏固與威權韌性。

「洗腦：毛澤東和後毛時代的中國與世界」新書發表會20日在國家書店舉行。該書的編者...
「洗腦：毛澤東和後毛時代的中國與世界」新書發表會20日在國家書店舉行。該書的編者為文革史學家、美國加州州立大學洛杉磯分校榮休教授宋永毅，以及紐約城市大學政治學教授夏明。（中央社）

中共 防疫 馬英九

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