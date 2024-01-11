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「夢醒時分、寶島曼波」… 台藝術家紐約演出台灣迪斯可黃金年代

中央社／紐約11日專電
「Islander 3.0：把你的手借給我」加入卡拉OK場景，將時光倒轉回台灣迪斯可黃金年代，預定1月27日在紐約市皇后區法拉盛文藝中心（Flushing Town Hall）演出2場。（取材自紐約台北文化中心官網）
「Islander 3.0：把你的手借給我」加入卡拉OK場景，將時光倒轉回台灣迪斯可黃金年代，預定1月27日在紐約市皇后區法拉盛文藝中心（Flushing Town Hall）演出2場。（取材自紐約台北文化中心官網）

旅美藝術家熊婕、蕭又維打造的紐約藝術展演「寶島慢播」再進化，系列第三部「把你的手借給我」主打台式迪斯可及卡拉OK派對，即將於27日在法拉盛文藝中心亮相。

舞者熊婕、小提琴家蕭又維近2年前以「小提琴與舞蹈、東方與西方的完美結合」入選紐約長島市文化實驗場（Culture Lab LIC）駐村計畫，催生結合音樂、舞蹈及影像的台式藝術空間「Islanders：寶島慢播」。

去年7月，展現更深層台灣意象的續作「Islanders 2.0：返家」在長島市文化實驗場推出。

時隔半年，系列作品再進化。「Islander 3.0：把你的手借給我」加入卡拉OK場景，將時光倒轉回台灣迪斯可黃金年代，預定1月27日在紐約市皇后區法拉盛文藝中心（Flushing Town Hall）演出2場。

熊婕、蕭又維透過駐紐約台北文化中心新聞稿表示，卡拉OK是台灣聚會不可或缺的一環，無論生日、情傷、考試、慶功宴甚至颱風假，都是台灣人到KTV高歌一曲的理由，卡拉OK見證了台灣人各個重要人生時刻。

他們說，新作直接將卡拉OK搬進劇場，透過「把你的手借給我」主題，希望營造演唱會氣氛，與觀眾一起大合唱，重溫各年代金曲與人生重要時刻。

壓軸登場的「寶島慢播」（Compound Playground）將帶領觀眾進入輕快歡樂的台灣復古歌舞秀，除原班人馬熊婕、蕭又維，與舞台劇演員張祐寧和曾桂芳、鋼琴家祁苡瑄外，也有新血演員郭政賢、張清彥加入，共同演繹「夢醒時分」、「寶島曼波」、「掌聲響起」等多首經典歌曲。

長島市 法拉盛 紐約市

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