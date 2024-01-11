紐約ISPA年會 台灣代表開拓能見度 表演藝術接軌國際

國際表演藝術協會（ISPA）年會在紐約舉行，小島大歌發起人陳玟臻（左起）、編舞家黃翊、獨立藝術經理人許慈茵10日在會場外合影。（中央社）

國際表演藝術協會（ISPA）年會本周登場，黃翊工作室介紹新作，開拓國際邀演機會；ISPA台灣夥伴計畫入選者陳玟臻、許慈茵持續深化人脈，助台灣表演藝術接軌國際。

ISPA為全球性表演藝術網絡，今年邁入75周年，會員為來自50多國的逾500名藝術產業領袖。在駐紐約台北文化中心支持下，黃翊工作室、小島大歌發起人陳玟臻、獨立藝術經理人許慈茵參與9日至11日在柏爾曼表演藝術中心（Perelman Performing Arts Center）舉行的紐約年會。

編舞家黃翊今天在「新作提案」（Pitch New Works）單元介紹工作室最新創作「墨」。這是繼「黃翊與庫卡」、「地平面以下」及「長路」後，黃翊第4度入選這個單元，也是新冠疫情 大流行近四年來，首次回到ISPA紐約年會。

談到個人和疫情前有何不同，黃翊說：「累積可能變得愈來愈豐富，對機器和人之間的平衡，我找到一些新的可能性。」

黃翊以與工業機器人共舞成名，2015年初首次入選ISPA年會新作提案單元，拓展國際能見度。「黃翊與庫卡」至今巡演近20國，黃翊會後受訪時說，在ISPA介紹作品對爭取國際邀演助益甚多，近年許多演出都是源於2015年登上ISPA年會，有些邀演單位等很久。

在新作「墨」中，黃翊嘗試融合書法 藝術，拆解、重構文字藝術家董陽孜作品「無聲的樂章」。

黃翊說，董陽孜10年前看到黃翊工作室作品，探尋工作室是否有意在創作中應用書法。他當時年紀較輕，不敢直接和董陽孜合作，深怕把董陽孜的作品做壞，等了10年才完成「墨」。

「墨」從上百件作品中脫穎而出，和挪威、英國、美國等國另外9件作品入選本屆新作提案單元。黃翊坦言很緊張，因為疫後ISPA評審面貌一新，不知道送件是否會入選，「有選上就很謝謝，代表他們還是肯定我的作品」。

陳玟臻、許慈茵是第2度以「2023-2025 ISPA台灣夥伴計畫」入選者身分參加紐約年會。

以音樂串連南島文化的「小島大歌」計畫即將展開約3個半月的美國巡演，陳玟臻去年參加ISPA年會結識多位場館策展人，發揮關鍵作用，巡迴首站加州 橘郡（Orange County）演出場館就是因上屆年會牽上線。

陳玟臻說：「很少一年內就能看到結果，通常需要長期關係累積。很幸運，我們很快就看到一些成果。」

陳玟臻說，美國市場相對封閉，進入門檻較高，需要經營人脈，才能排好許多場館連在一起的巡迴之旅。透過ISPA活動認識場館策展人、合作夥伴，從交流中慢慢建立網絡，十分重要。她感謝紐文中心2012年加入ISPA後持續耕耘，讓她有參加年會的管道。

曾任舞團經理的許慈茵期許成為促進台灣表演藝術雙向交流的連結者。過去一年，她在一間德國經紀公司擔任表演藝術經紀人，把台灣藝術家帶出國，也把國際藝術家帶到台灣等地。

許慈茵說，參加ISPA年會有助抓住產業脈動，了解不同策展人關注什麼主題、希望找什麼樣的藝術家合作。她形容，這是透過自己理解世界版圖，充分掌握趨勢，才能在策展人有需求時提供他們喜歡的作品。

她說：「本身喜歡做這樣的事，喜歡分享，參加這樣的展會才不會覺得無聊。我完全不會有無聊的時候，因為過程中不斷吸收新知識。」