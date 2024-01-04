AI幫大忙 貓王將「復生」開演唱會 倫敦、拉斯維加斯、東京等巡演

貓王。（路透）

主辦單位3日表示，英國倫敦市區今年稍晚將舉辦一場全新沉浸式「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）演唱會，藉助人工智慧 （AI），讓這位美國搖滾天王復生。

「貓王演進」（Elvis Evolution）將有真人大小的數位貓王在舞台上表演，為後續在美國拉斯維加斯、日本東京和德國 柏林等城市舉辦的連串表演揭開序幕。

英國公司Layered Reality結合人工智慧、全息投影、擴增實境、舞台劇 和多感官特效打造這場盛大的演出，來歌頌這位歌手的人生和他留給後人的影響。

Layered Reality與產權所有人Authentic Brands Group達成協議後，取得貓王數以千計私人照片和家庭影片檔案，並保證這絕對會是場前所未見的演出。

Layered Reality執行長麥金尼斯（Andrew McGuinness）表示：「貓王在全世界仍維持著巨星地位，世界各地人們不再願意被動地接受娛樂，他們希望成為其中的一部分」。