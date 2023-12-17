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「Show Me Taiwan」活動溫哥華登場 加拿大人打卡愛台灣

中央社／溫哥華16日專電
「Show Me Taiwan」活動在大溫哥華地區的列治文購物中心登場，許多嘉賓蒞臨參加，熱鬧非凡。（中央社）
「Show Me Taiwan」活動在大溫哥華地區的列治文購物中心登場，許多嘉賓蒞臨參加，熱鬧非凡。（中央社）

為吸引國際旅客赴台灣觀光，觀光署舉辦的「Show Me Taiwan」活動今天在加拿大溫哥華登場，現場熱鬧非凡，不少民眾知悉有免費過境半日遊及金福氣獎勵活動，紛紛計劃2024年暢遊台灣。

這場「Show Me Taiwan」活動一連兩天在列治文購物中心（Richmond Center）內舉辦。正值聖誕購物季，購物中心內人潮洶湧，許多民眾看見大大的「TAIWAN」招牌和立牌，紛紛停下腳步「打卡」。

觀光署為展現台灣活力、特色文化和好客精神，活動現場特別設計排灣族玻璃串珠手鍊、高雄美濃客家油紙傘彩繪、書法撰寫個人化書籤等手作體驗，以及夜市彈珠台、VR沉浸式等多種互動遊戲，加上經典台灣歌謠等音樂表演，氣氛炒到最高點，讓大小朋友都對寶島台灣產生濃厚興趣。

移民加拿大已經30多年的老華僑黃仲琦聽聞有轉機過境免費半日遊的好康行程，高興地說：「明年回香港時，一定要在台灣轉機。」

小林（Lydia Kobayashi）帶著孩子開心地在現場製作手鍊。她對中央社說：「一直聽說台灣風景漂亮、美食當道，既然有這麼多優惠，當然要把台灣列在旅遊的首選之地啊！」

觀光署駐美國舊金山辦事處副主任洪幸慈過去一年在北美走透透推銷台灣，她認為加拿大人訪問台灣的熱情非常高昂，極具開發潛力。

她對中央社說：「疫情前2019年的數據顯示，當年加拿大人去台灣觀光人次為10.9萬，美國人到台灣觀光的人次為48萬，但是美國總人口是加拿大的10倍，因此以人口比例來說，加拿大愛遊台灣更勝一籌。」

駐溫哥華臺北經濟文化辦事處副處長陳淑姿說，持加拿大護照進入台灣可以免簽證停留90天，隨時可以來一趟說走就走的台灣行。

她對中央社說：「觀光是一個認識美麗寶島台灣的好窗口，外國人可以先來旅行一下，若喜歡台灣，就可以考慮到台灣留學或工作，目前台灣正吸納國際人才到台灣工作生活。」

中華航空加拿大分公司總經理張邱驊和多位旅行業者在活動現場義務擔任「宣傳大使」，強力推介旅行台灣的「好康」，包含台灣高鐵買1送1、2023台灣米其林地圖、免費過境半日遊及金福氣自由行5000元抽獎活動等。

活動現場的圖文設計充滿濃濃台灣味，也成為台裔下一代認識台灣生態文化的好機會，不少爸媽趁機向孩子介紹野柳女王頭和台灣黑熊，都是獨一無二的「國寶」，說下次回台灣一定要去看看。7

「Show Me Taiwan」活動現場的玻璃串珠手鍊工作坊，吸引了許多大小朋友...
「Show Me Taiwan」活動現場的玻璃串珠手鍊工作坊，吸引了許多大小朋友熱情參與，排灣族的林里香老師不僅教大家做手鍊，還講解原住民文化，聽得眾人津津有味。（中央社）

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