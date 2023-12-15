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黃春明88歲出新書 詩人作家接力朗誦

中央社／台北15日電
作家黃春明推出結合現代詩、撕畫及筆書的新作「撢亮星空的菅芒花：黃春明詩話撕畫」，15日在台北舉行新書發表會，現場朗讀作品並分享創作歷程。（中央社）
作家黃春明推出結合現代詩、撕畫及筆書的新作「撢亮星空的菅芒花：黃春明詩話撕畫」，15日在台北舉行新書發表會，現場朗讀作品並分享創作歷程。（中央社）

台灣作家黃春明88歲仍創作不輟，新書「撢亮星空的菅芒花」呈現他的詩話與撕畫作品，今天包括向陽、平路、楊澤等多名詩人與作家齊聚，朗誦書中的詩作。

黃春明舉行新書發表會，名為「詩．歌．茶話同樂會」，現場作家雲集，並朗讀黃春明的詩作，包括向陽朗讀「菅芒花」，好好聽文化內容長田麗雲朗讀「龜山島」，廖玉蕙、陳義芝、平路朗讀「路燈與癩蛤嗼的對話」、「玫瑰與殘燭的對話」、「現實主義的狗」、「雞冠花」，楊澤朗讀「寂寞的豐收」，宇文正朗讀「仰望著」。

黃春明也讀了自己在抗癌期間寫的詩「老人與時間」，沙啞磁性的聲音念出「還有多少時間已經不重要／看你還能做些什麼事才重要」，道盡他抗癌時的心情。

黃春明特別感謝歷來的副刊主編採用他的作品，不論是小說還是詩，他說當年聯合報副刊主編林海音錄用他的第一篇短篇小說「城仔落車」，黃春明還特別跟林海音強調，要用「落車」兩字而非「下車」，此後聯副陸續登了他十多篇小說。

黃春明表示，副刊主編很多都是詩人，包括楊澤、陳義芝、焦桐，「我不知道我的詩能不能上台面，但他們要用我的詩，好壞也是要負責」。

黃春明說自己的詩很直白，有點像極短篇小說，一定有一個故事，敘說某人的遭遇、見聞及心情，像是「仰望著」這首詩就寫一個孩子對媽媽的想念，因為媽媽生前曾對孩子說「地上死了一個人／天上就多出一顆星」，要是媽媽沒說過這句話，孩子就不會仰望天空，黃春明說「他是一個傻孩子」。

黃春明以小說聞名，被視為台灣鄉土文學的代表人物，但他多才多藝，能詩能畫，他的好朋友、遠流出版社董事長王榮文現場表示，黃春明1974年出版「鑼」、「莎喲娜啦．再見」等書，封面都是黃春明自己畫的，後來遠流出版「拒絕聯考的小子」，王榮文請黃春明代為設計封面，黃春明就是以「撕畫」的技巧呈現，風格十分獨特。

發表會最後，黃春明與妻子林美音合唱「雨夜花」、「農村曲」、「丟丟銅仔」等歌曲，現場參與的文友、民眾跟著齊聲合唱，場面溫馨感人。

「撢亮星空的菅芒花：黃春明詩話撕畫」結合現代詩、撕畫、筆書的創作，近日出版上市，...
「撢亮星空的菅芒花：黃春明詩話撕畫」結合現代詩、撕畫、筆書的創作，近日出版上市，作者黃春明15日下午在台北出席新書發表會，盼藉此帶給讀者全新的閱讀感受。（中央社）

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