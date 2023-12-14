台灣228遺址「和平日報社」將拆 作家、學者發起搶救行動

台中「和平日報」228遺址將面臨拆除，作家劉克襄、建築學者蘇睿弼發起搶救行動，盼能向屋主買回，搶救這棟極具歷史意義的大樓。（圖：中城再生文化協會提供）

位在台中的「和平日報」228遺址即將面臨拆除，作家劉克襄、建築學者蘇睿弼在網路上發起搶救行動，盼能直接向屋主買回，搶救這棟極具歷史意義的大樓。

劉克襄13日在臉書 以「誰來搶救這棟老屋－楊逵、蔡鐵城、鍾逸人與『和平日報』社」為題貼文，提到台灣民主前輩們在「和平日報」的足跡，以及他父親與蔡鐵城之間的交情，獲得許多迴響。

劉克襄表示，這是關於「228事件」台中最值得保留的一處遺跡，目前台中在地文史工作者都非常著急，希望能有一些實際的行動，但可能比不上擁有者的商業考量。

根據228事件紀念基金會網站史料，台中的和平日報社創設於1946年5月5日，地點在現在台中市中山路26-42號一帶，原為製冰廠，二戰後由國防部 設「和平日報」台灣分社，記者、編輯等多為左翼人士，在228事件中有重要影響力。

劉克襄在臉書上提到，當時「和平日報」除了蔡鐵城、二七部隊長鍾逸人，還有畫家陳庭詩也在那裡上班，林獻堂、謝雪紅等人更經常到此聚會。劉克襄的父親偶爾前往，因而識得鍾逸人等人。

劉克襄表示，像這樣一棟有著重要歷史意義的老屋，積累下來的豐富人文內涵，那是再多財富都難以替代的，「只看你如何對待，以及未來如何運用」。

蘇睿弼現為中城再生文化協會理事長，也在東海大學建築系任教，他接受中央社記者電話採訪表示，這棟大樓兩筆土地基地面積約100坪，屋主曾開價想賣，後來決定申請危老重建，目前已申請建照，下周執照就會下來，這表示隨時都可能拆除，情況十分緊急。

蘇睿弼說，台中舊市區已經有60多家旅館，其實沒必要拆這老屋再蓋一棟，眼看新建照與拆除執照就要核定下來，如何在推土機進場前留下這個城市的歷史見證，只能靠大家一起集氣、集力。

蘇睿弼為此發起「900壯士1人10萬募集活動」，將在下周正式啟動，目前已有許多人詢問，屆時將公布詳細方式及細節。