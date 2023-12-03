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沉浸式博物館teamLab 明年2月麻布台Hills登場

中央社／東京3日專電

森大廈株式會社與藝術團體teamLab宣布，沉浸式博物館teamLab Borderless將於明年2月上旬在東京麻布台Hills正式登場，並將有2件作品於全球首次公開。

極具人氣的沉浸式博物館teamLab Borderless於2018年6月在台場開幕，1年內吸引全世界來自160個國家、約230萬人次參觀，因搬遷緣故在2022年8月閉館，如今遷移至交通更方便的麻布台Hills，預料將吸引更多參觀人潮。

明年2月上旬開幕的teamLab Borderless將有「泡泡宇宙」（Bubble Universe）以及「巨石群水晶的形成」（Megalith Crystal Formation）兩件作品於全球首次公開，只有在麻布台Hills可以一睹為快。teamLab Borderless表示，希望藉此吸引更多人「以日本東京為旅遊目的地」。

森大廈株式會社表示，透過與teamLab的合作，將在東京都心打造出一個吸引全世界旅客前來的博物館，提高東京作為國際都市的魅力。

其中，「泡泡宇宙」以teamLab新藝術計畫「認知世界中的存在」（Existence in the Cognitive World ）為主題創作，展示空間內充滿無數個球體，各個球體內部交織著不同的光線。這項作品在探討認知與存在，以及摸索人類如何看待這個世界的同時，展現環境中存在著各種現象。

「巨石群水晶的形成」這件作品則是創造了一個以複雜方式連接、持續變化的無邊界世界。其中，「花與人」這個作品以電腦程式繪製，展現花朵不斷誕生與死亡的過程。此外，花朵還會隨著參觀者的互動而改變形狀，此刻看到的畫作將無法重現。

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