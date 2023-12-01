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瑪麗蓮夢露御用攝影師厄維特辭世 享耆壽95歲

中央社／紐約30日報導
馬格蘭攝影通訊社在社群媒體X上表示：「他在家人圍繞下，於家中安詳辭世」。（截圖自X）
馬格蘭攝影通訊社在社群媒體X上表示：「他在家人圍繞下，於家中安詳辭世」。（截圖自X）

馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）30日表示，已故美國女星瑪麗蓮夢露御用攝影師厄維特（Elliott Erwitt）與世長辭，享耆壽95歲。他以捕捉名人輕鬆一面聞名。

馬格蘭攝影通訊社在過去稱為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「他在家人圍繞下，於家中安詳辭世。」「紐約時報」報導稱厄維特是29日於美國紐約逝世。

馬格蘭攝影通訊社社長密德爾（Cristina de Middel）說：「儘管攝影這個產業和趨勢發生了變化，但他的影像幫助我們建立起對社會和人類的整體瞭解，也激勵了一代又一代的攝影師。」

厄維特因攝影作品往往捕捉到獨特時刻而廣為人知，其中也包括一些歷史性瞬間，像是1959年拍下前蘇聯時任領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）與時任美國副總統的尼克森（Richard Nixon）著名的「廚房辯論」（Kitchen Debate）。

除了這些具里程碑意義的影像，厄維特還對古怪、另類的事物有敏銳的洞察力，使得狗兒在他的作品中與主人平起平坐。

馬格蘭攝影通訊社補充道：「厄維特堅信攝影應該訴諸感受和情感，而非理智。」

法新社報導，厄維特1928年7月26日生於法國巴黎，雙親都是俄羅斯人，成長於義大利米蘭，1939年舉家移居美國。

在紐約待了10年後，厄維特搬到洛杉磯並開始從事攝影工作，並在專門拍攝肖像的工作室擔任攝影師。

在遇到傳奇戰地攝影師卡帕（Robert Capa）後，厄維特獲得贊助，得以在新聞攝影全盛時期加入馬格蘭攝影通訊社。

攝影生涯一路走來，厄維特除了為性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、美國前第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jackie Kennedy）、法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）、古巴著名革命分子切．格瓦拉（Che Guevara）留下珍貴影像外，也拍過幾部紀錄片，並出版超過20本書。

已故美國女星瑪麗蓮夢露御用攝影師厄維特（中）與世長辭，享耆壽95歲。（路透）
已故美國女星瑪麗蓮夢露御用攝影師厄維特（中）與世長辭，享耆壽95歲。（路透）

義大利 古巴 紐約時報

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