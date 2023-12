瑪麗蓮夢露御用攝影師厄維特辭世 享耆壽95歲

馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos)30日表示,已故美國女星瑪麗蓮夢露御用攝影師厄維特(Elliott Erwitt)與世長辭,享耆壽95歲。他以捕捉名人輕鬆一面聞名。

馬格蘭攝影通訊社在過去稱為推特(Twitter)的社群媒體X上表示:「他在家人圍繞下,於家中安詳辭世。」「紐約時報 」報導稱厄維特是29日於美國紐約逝世。

馬格蘭攝影通訊社社長密德爾(Cristina de Middel)說:「儘管攝影這個產業和趨勢發生了變化,但他的影像幫助我們建立起對社會和人類的整體瞭解,也激勵了一代又一代的攝影師。」

厄維特因攝影作品往往捕捉到獨特時刻而廣為人知,其中也包括一些歷史性瞬間,像是1959年拍下前蘇聯時任領導人赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)與時任美國副總統的尼克森(Richard Nixon)著名的「廚房辯論」(Kitchen Debate)。

除了這些具里程碑意義的影像,厄維特還對古怪、另類的事物有敏銳的洞察力,使得狗兒在他的作品中與主人平起平坐。

馬格蘭攝影通訊社補充道:「厄維特堅信攝影應該訴諸感受和情感,而非理智。」

法新社報導,厄維特1928年7月26日生於法國巴黎,雙親都是俄羅斯人,成長於義大利 米蘭,1939年舉家移居美國。

在紐約待了10年後,厄維特搬到洛杉磯並開始從事攝影工作,並在專門拍攝肖像的工作室擔任攝影師。

在遇到傳奇戰地攝影師卡帕(Robert Capa)後,厄維特獲得贊助,得以在新聞攝影全盛時期加入馬格蘭攝影通訊社。

攝影生涯一路走來,厄維特除了為性感女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、美國前第一夫人賈桂琳.甘迺迪(Jackie Kennedy)、法國前總統戴高樂(Charles de Gaulle)、古巴 著名革命分子切.格瓦拉(Che Guevara)留下珍貴影像外,也拍過幾部紀錄片,並出版超過20本書。

It is with great sadness that we announce the passing of beloved Magnum photographer Elliott Erwitt.

He died peacefully at home surrounded by family. ⁠

PHOTO: New York, USA. 1999.⁠

© Elliott Erwitt / Magnum Photos pic.twitter.com/Kz83cHSZce