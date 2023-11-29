1個裸女近2400萬美元 常玉「花毯上的側臥裸女」拍出

佳士得於香港舉行20及21世紀藝術晚間拍賣，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」以1.87億港幣的天價成交。（圖：佳士得提供）

佳士得昨晚於香港 舉行20及21世紀藝術晚間拍賣 ，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」以1.87億港幣（約2398萬美元）的天價成交。佳士得表示，「花毯上的側臥裸女」由場內一位買家投得。

常玉的裸女畫在拍場上有「一個裸女一個億」的封號，但「花毯上的側臥裸女」仍未打破常玉「五裸女」拍出12億台幣（約3845萬美元）的紀錄。「五裸女」是4年前由佳士得在11月底的香港秋拍中拍出。

「花毯上的側臥裸女」誕生於1930年代的巴黎誕生，可以說是常玉首幅重要的裸女畫作，也是首次現身拍場。畫中模特兒是有「蒙帕納斯女王」（Queen of Montparnasse）之稱的模特兒琪琪（Kiki）。

常玉一生創作約300幅作品，只有13幅油畫為1930年代和之前的作品、並以躺臥的裸女為題材。「花毯上的側臥裸女」獲選為「常玉油畫全集」第一冊封面作品，可說是常玉早期裸女畫的代表作。由著名藝術商亨利-皮爾·侯謝(HenriPierre Roché) 於1930年代直接向常玉購入。其後由另一位知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚·克勞德·希耶戴(Jean-Claude Riedel)納入珍藏。

此畫另一特色，是以20世紀巴黎靈感女神琪琪為主角。佳士得表示，「花毯上的側臥裸女」創作於巴黎「咆哮的20年代」，主角為當時為許多知名藝術家擔當模特兒的琪琪，她也是莫迪利安尼(Amedeo Modigliani)、藤田嗣治、莫斯·奇斯靈(Moïse Kisling)、曼·雷(Man Ray)和亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)等知名藝術家的靈感女神。