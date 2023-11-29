我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

1個裸女近2400萬美元 常玉「花毯上的側臥裸女」拍出

記者陳宛茜／台北29日電
佳士得於香港舉行20及21世紀藝術晚間拍賣，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」以1.87億港幣的天價成交。（圖：佳士得提供）
佳士得於香港舉行20及21世紀藝術晚間拍賣，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」以1.87億港幣的天價成交。（圖：佳士得提供）

佳士得昨晚於香港舉行20及21世紀藝術晚間拍賣，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」以1.87億港幣（約2398萬美元）的天價成交。佳士得表示，「花毯上的側臥裸女」由場內一位買家投得。

常玉的裸女畫在拍場上有「一個裸女一個億」的封號，但「花毯上的側臥裸女」仍未打破常玉「五裸女」拍出12億台幣（約3845萬美元）的紀錄。「五裸女」是4年前由佳士得在11月底的香港秋拍中拍出。

「花毯上的側臥裸女」誕生於1930年代的巴黎誕生，可以說是常玉首幅重要的裸女畫作，也是首次現身拍場。畫中模特兒是有「蒙帕納斯女王」（Queen of Montparnasse）之稱的模特兒琪琪（Kiki）。

常玉一生創作約300幅作品，只有13幅油畫為1930年代和之前的作品、並以躺臥的裸女為題材。「花毯上的側臥裸女」獲選為「常玉油畫全集」第一冊封面作品，可說是常玉早期裸女畫的代表作。由著名藝術商亨利-皮爾·侯謝(HenriPierre Roché) 於1930年代直接向常玉購入。其後由另一位知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚·克勞德·希耶戴(Jean-Claude Riedel)納入珍藏。

此畫另一特色，是以20世紀巴黎靈感女神琪琪為主角。佳士得表示，「花毯上的側臥裸女」創作於巴黎「咆哮的20年代」，主角為當時為許多知名藝術家擔當模特兒的琪琪，她也是莫迪利安尼(Amedeo Modigliani)、藤田嗣治、莫斯·奇斯靈(Moïse Kisling)、曼·雷(Man Ray)和亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)等知名藝術家的靈感女神。

藤田嗣治以琪琪為模特兒的作品「裸臥的琪琪（Reclining Nude with Toile de Jouy）」一鳴驚人，也奠定藤田嗣治「乳白色裸女」的風格。而美國的超現實主義攝影師曼˙雷（Man Ray），則為琪琪拍攝了許多經典的照片與影片。

佳士得於香港舉行20及21世紀藝術晚間拍賣，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」...
佳士得於香港舉行20及21世紀藝術晚間拍賣，傳奇畫家常玉作品「花毯上的側臥裸女」以1.87億港幣的天價成交。（圖：佳士得提供）

香港 拍賣

上一則

滴水與湧泉

延伸閱讀

2024奧運期間 巴黎地鐵票價將大漲約一倍

2024奧運期間 巴黎地鐵票價將大漲約一倍
不怕迷路了 法國巴黎地鐵App「即時翻譯」站名、票種

不怕迷路了 法國巴黎地鐵App「即時翻譯」站名、票種
許瑋甯緊牽邱澤 巴黎蜜月全被拍

許瑋甯緊牽邱澤 巴黎蜜月全被拍
張藝謀兒亮相巴黎名媛舞會 甄子丹父女共舞

張藝謀兒亮相巴黎名媛舞會 甄子丹父女共舞

熱門新聞

黛安∕圖

被離婚的精神病患（上）

2023-11-26 01:02
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02
豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
已故詩人余光中妻子范我存（右）過世。（本報系資料照片）

余光中妻子范我存92歲辭世 安詳灑脫一生愛古玉繫結

2023-11-25 07:12
故宮正展出「宋蘇軾書前赤壁賦」。（本報資料照片）

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

2023-11-21 20:05

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂