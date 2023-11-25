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余光中妻子范我存92歲辭世 安詳灑脫一生愛古玉繫結

記者徐如宜、王昭月／高雄即時報導
已故詩人余光中妻子范我存過世。（聯合報系資料照片）
已故詩人余光中妻子范我存過世。（聯合報系資料照片）

詩人余光中妻子范我存，24日晚安寧辭世，享壽92歲。作家好友張曉風稱范我存為「護井的人」，一生站在詩人身後照顧扶持；朋友覺得她個性開朗豁達，有俠女風範。范也是古玉研究者，著有「玉石尚：范我存收藏與設計」等書。告別式將安排在12月8日。

范我存的名字很特別，她曾說，因父親留學法國時，受到存在主義「我思故我在」的影響，於是為她取名「我存」。她與余光中為表兄妹，余總喚她的小名「咪咪」，兩人走過戰亂，彼此交談時，還會用川語，相識攜手70年，恩愛逾恆，白首偕老。育有珊珊、幼珊、佩珊、季珊四個女兒。

余光中於2017年12月14日過世，是文壇一大損失，范我存與女兒為余整理遺稿，發表數篇詩作。

記者在今年余光中老師農曆重陽生辰時候，曾打電話問候師母范我存，師母那時精神不錯，還說有空就會閱讀聯合報，囑咐記者忙碌之餘也要多注意身體健康。范我存晚年每周定期洗腎，雖然勞累，她仍靜心與病痛共存。

余光中女兒余幼珊表示，母親一直受到腸胃道出血困擾，這次住院出血一直止不住，最後放棄積極治療，後來轉到安寧病房。母親的最後一程走得很安詳灑脫，四個姊妹也都回來在旁陪著，她沒有遺憾，父母親會安奉在同處。

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