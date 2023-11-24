19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲

東歐國家圖書館近來頻傳19世紀俄羅斯文學珍本失竊。圖為波蘭華沙大學展示作家普希金的作品《高加索的囚徒》（Kavkazskiy plennik: povest）的複製品。(Getty Images)

東歐國家圖書館 近來頻傳19世紀俄羅斯 文學珍本失竊，立陶宛 總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天呼籲「嚴懲」偷書賊。

法新社今天報導，數個國家接二連三傳出有俄羅斯稀有經典作品遭竊，立陶宛是遭竊賊鎖定的國家之一，光在這個波羅的海國家，這些書籍的典藏價值就達44萬歐元（約48.3萬美元）。

這起發生在維爾紐斯大學（Vilnius University）圖書館的失竊案，目前正在調查中。

瑙塞達本身就是藏書家，他告訴媒體說：「這確實是一個大新聞，我希望那些竊賊受到懲罰。對這類事情的處罰應該要很重。」

今年5月，立陶宛維爾紐斯大學圖書館發現有17本稀有俄語書籍失蹤，其中包括作家普希金（Alexander Pushkin）和果戈里（Nikolai Gogol）的著作，失竊書籍大多數都被贗品取代。

另外，在波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞，以及最近在波蘭的華沙大學（University of Warsaw）也發生了類似失竊事件。在每起竊案中，俄羅斯古典文學都成為竊賊下手的目標。

華沙大學迄今已確認有79本珍藏書失竊，是這4個國家中損失最慘重的。一名了解此事的大學員工估計，失竊書籍價值「約100萬歐元」（約109.8萬美元）。

專家認為，失竊書籍已流向俄羅斯，至少有些是在莫斯科倉促拍賣中脫手。