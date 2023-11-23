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人類與AI合作 紀念日本漫畫「怪醫黑傑克」50周年新作上架

中央社／東京22日報導
為「週刊少年Champion」封面。（取材自X平台)
為「週刊少年Champion」封面。（取材自X平台)

「漫畫之神」手塚治虫創造的膾炙人口日本漫畫「怪醫黑傑克」，最新一期在人工智慧（AI）共同參與下，於手塚治虫逝世34年後的今天上架。

中央社引述法新社報導，1928年出生的手塚治虫的作品由於情節複雜、設計構想新穎，而把漫畫及卡通的觀眾群從兒童擴大到成年人。1989年過世的他素有現代日本漫畫及卡通「教父」美稱。

手塚治虫最知名創作之一「怪醫黑傑克」最新一集，發表在今天出刊的「週刊少年Champion」，用以紀念「怪醫黑傑克」50周年。

秋田書店在新聞稿中指出，「這個作品中，AI和人類攜手謙卑地挑戰『漫畫之神』手塚治虫」。

「AI在漫畫創作過程中擔任好夥伴和助手，但它無法看漫畫也無法享受其中樂趣。我們希望讀者們能夠細細品嘗。」

手塚治虫其他知名作品還包括1950年代開始連載的「原子小金剛」。

「怪醫黑傑克」1973年發表於「週刊少年Champion」，一直連載到1983年。

由大學教授和藝術家組成的團隊，利用大型語言模型GPT-4和AI繪圖生成器Stable Diffusion來決定故事和角色設計，並由真人負責插圖。

手塚治虫之子手塚真告訴日本媒體說：「我明白不是人人都滿意這項企畫，但我希望這能刺激更多有關AI創意應用的討論。」

日本首部通篇由AI繪製的漫畫「數碼龐克桃太郎」（Cyberpunk：Peach John）於今年3月推出，引發純粹派人士的不滿，並在日本價值數十億美元的漫畫產業間掀起失業和版權侵權的隱憂。

「數碼龐克桃太郎」作者Rootport表示，自己繪畫天分「絕對是零分」，而他只用了6周時間，便完成了這本全彩且超過百頁的作品。

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