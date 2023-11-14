我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘拿到台灣大選門票 中選會公告「連署過關」90.2萬份合格

美放寬限制 簽發數百張簽證給採訪拜習會的中國記者

修復230多年名畫驚見「惡魔的臉」帶詭異微笑、尖銳獠牙

聯合新聞網／即時報導

近日，英國國家名勝古蹟信託（National Trust）修復一幅230多年前的名畫，竟意外發現背景藏有一張「惡魔」的臉，畫中的魔鬼甚至還帶著詭異的微笑，並露出兩根尖銳的獠牙。

據福斯新聞（Fox News）報導，被修復的名畫是畫家約書亞‧雷諾茲（Joshua Reynolds）的作品「紅衣主教蒲福之死」（The Death of Cardinal Beaufort），繪製莎士比亞劇作「亨利六世」中一幕死亡場景。透過修復，才讓大眾看見畫中竟有長著獠牙與笑容陰森的惡魔，隱藏在床頭後方，正注視著即將死亡的蒲福。

報導指出，這幅名畫是雷諾茲晚期的作品，於1789年在莎士比亞畫廊（Shakespeare Gallery）首次展出，當時價格為500畿尼（英國1663至1813年所發行的貨幣）。古蹟信託表示，畫中隱藏的人物曾被不同的人塗上六層油漆，繪畫修復師貝卡‧海倫（Becca Hellen）透露「有惡魔的區域被塗上了土棕色和深色，使修復工作變得困難」。

負責畫作及雕塑的高級國家策展人約翰‧朱（John Chu）解釋，當時人們雖然可以接受在文學作品中以惡魔形容某些人，但仍難以接受惡魔以視覺的方式出現在繪畫中，甚至有人認為應將惡魔抹去。約翰推測，雷諾茲可能因拒絕更改作品，在他死後該畫作才多次被他人加工。

目前該機構為了紀念雷諾茲300周年冥誕，將該幅作品與其他三件畫作重新處理過後，共同展示於英國西薩塞克斯佩特沃斯莊園（Petworth House）。

古蹟 雕塑 名勝

上一則

何妨成灰

延伸閱讀

再回味披頭四 最後一首歌塵封45年終問世

再回味披頭四 最後一首歌塵封45年終問世
哀悼馬修派瑞 「六人行」中她最先PO照

哀悼馬修派瑞 「六人行」中她最先PO照
「六人行」眾星 她第一個悼念馬修派瑞 「媽」也出聲了

「六人行」眾星 她第一個悼念馬修派瑞 「媽」也出聲了
陌生人窗口窺視偷拍 南加夫妻午夜驚魂

陌生人窗口窺視偷拍 南加夫妻午夜驚魂

熱門新聞

傳奇女星奧黛麗赫本配戴過的Fürst珍珠項鍊，將領銜佳士得日內瓦線上珠寶拍賣，估價18,000瑞郎起。(圖:佳士得提供)

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

2023-11-08 01:40

永遠的遺憾

2023-11-07 02:01
香蒲外型像蠟燭，又名「水蠟燭」。（本報系資料照片）

後院的三國

2023-11-07 02:02
1966年蕭萬長是外交部小科員，在松山機場送往迎來。（王玲惠．圖片提供）

另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（上）

2023-11-08 02:02

漫步初老

2023-11-11 02:00

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州