傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍
傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）優雅無比的形象至今仍讓許多影迷永遠懷念。國際拍賣行佳士得（Christie’s）宣布，將於11月13日起至11月16日止舉辦的「 Jewels Online: The Geneva Edit」線上拍賣，領銜拍品為奧黛麗赫本於經典電影「羅馬假期」（Roman Holiday）最終一幕中配戴的雙層珍珠項鍊，這條珍珠項鍊是由當時著名的珠寶品牌Fürst出品，估價18,000瑞郎（約2萬美元）起。
來自奧匈帝國的Fürst家族，在1850s年期間，在當時家族傳人Moric Fürst的帶領之下，舉家搬遷至義大令的珠寶重鎮杜林（Turin），並在此創立珠寶家族事業，成為義大利薩伏依王室（Savoyard）的御用珠寶商。
奧黛麗赫本在「羅馬假期」中飾演年輕的安妮公主，在造訪羅馬時私自出遊而發生的戀曲，並因為其中精彩的演出而摘下當年的奧斯卡影后。在電影中既然扮演的是皇室成員，自然華服珠寶目不暇給，每一件都是專為襯托這位當紅氣質女星而精挑細選的一時之作，而赫本私下也最喜愛配戴簡約優雅的珍珠項鍊和耳環。
上一則
公車博愛座
下一則
FB留言