創意發展文學、音樂有成 印度2城上榜聯合國教科文組織「創意城市」

印度的瓜里爾市（Gwalior）最近獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為在音樂領域的「創意城市」。圖為東華大學原住民民族學院舞團2022年11月在瓜里爾市參加國際舞蹈音樂祭。（中央社）

印度 的卡利克特（Kozhikode）與瓜里爾（Gwalior）兩座城市，最近分別因透過創意發展文學與音樂有成，獲聯合國 教科文組織（UNESCO）列為創意城市。

聯合國教科文組織於11月2日宣布，全球55座城市因致力發展文化，都市計畫以人為本，並具創意，而於10月31日「世界城市日」當天被納入「創意城市網絡」（UCCN）。

卡利克特位於印度南部的克勒拉省（Kerala），印度許多文學家在這裏誕生。這座城市擁有許多圖書館以及出版社，也是一年一度的「克勒拉文學季」的固定舉辦地點。

瓜里爾位於馬德雅省（Madhya Pradesh），有印度「古音樂之都」的美稱，古印度時期，此地多名國王本身就是音樂家。去年東華大學原住民 民族學院舞團曾前去參加國際舞蹈音樂祭。

除了這兩城之外，印度還有瓦拉納西（Varanasi）、斯利那加（Srinagar）以及清奈（Chennai）等城，也是「創意城市網絡」的成員。

目前全球有100多國的350座城市，分別在手工藝與民間藝術、設計、電影、美食、文學、媒體藝術與音樂等7大領域，被聯合國教科文組織列為創意城市。

這些城市的首長們每年都會召開會議，就如何透過創意推動各自在這些領域的發展，交換意見。1121105