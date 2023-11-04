河床劇團VR作品「彩虹彼端」受邀捷克影展放映

「彩虹彼端」製作人葉素伶（左3）4日受邀出席捷克Art∗VR影展論壇，分享創作歷程。（駐捷克代表處文化組提供）中央社記者林育立柏林傳真 112年11月5日【作者：中央通訊社，日期：2023-11-05，數位典藏序號：20231105073918825】

河床劇團VR 作品「彩虹彼端」，受邀在捷克Art∗VR影展 放映，製作人葉素伶在論壇上分享創作歷程，讓中東歐地區看見台灣VR創作的實力。

捷克ART*VR影展是中東歐地區第一個聚焦虛擬實境電影的影展，10月31日至11月5日在布拉格舉行，創辦人暨總監莫拉維契（Ondřej Moravec）本身也是VR（虛擬實境）導演，上月才受邀出席TTXC台灣文化科技大會和高雄電影節。

「彩虹彼端」（Over the Rainbow）是河床劇團將沉浸式劇場 「開房間計劃」轉化為虛擬實境的第2部作品，6月受邀參加紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival），並獲選為今年威尼斯影展沉浸式年度精選單元的觀摩片，受到高度讚譽。

在文化部的支持下，葉素伶4日出席影展的論壇，分享這部片的創作歷程和幕後製作細節。

據駐捷克代表處文化組的新聞稿，葉素伶表示，很高興「彩虹彼端」在捷克放映，不少觀眾看完後表示深受感動，也對作品品質大為讚賞，讓中東歐地區看見台灣VR創作的堅強實力。

日前訪台的莫拉維契，對台灣VR作品的多元和精緻感到驚艷，有意邀請多部作品參加明年的影展。

他說，「彩虹彼端」採用戲劇舞台設計，帶領觀眾進入不可思議的世界，展現大衛林區（David Lynch）式的電影美學。