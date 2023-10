刻畫12世紀傳奇女性 葛洛芙「Matrix」中文版上市

暢銷書作家蘿倫‧葛洛芙(Lauren Groff)新作「瑪麗迷宮」(Matrix),刻畫12世紀一名傳奇女性的奮鬥歷程,中文版近期在台灣上市。(中央社/新經典文化提供)

女性的力量經常被忽視,卻總是在關鍵時刻發揮作用,美國暢銷書作家蘿倫‧葛洛芙(Lauren Groff)新作「瑪麗迷宮」(Matrix)刻畫12世紀一名傳奇女性的奮鬥歷程,中文版近期在台灣上市。

根據新經典文化發布新聞稿,「瑪麗迷宮」描述出身於宮廷、具備王室血統的瑪麗,因相貌平庸而被放逐至一座殘破的修女院,瑪麗並未自我放棄,反而施展才能,逆轉困局,改變周遭姊妹的處境,在她的領導之下,貧病交織的修女院變成眾女子自立自強的國度,卻也因此招來外界攻擊,叛軍兵臨城下,一群女子面臨前所未有的挑戰。

瑪麗大膽的行徑為原本不問俗事的修女們帶來啟發,包括探索歡愉與擺脫教會掌控,故事除了展現女性覺醒蛻變的歷程,也讓當代女性意識到那些不曾被正視的女力,其實在歷史上俯拾皆是。

作者蘿倫‧葛洛芙表示,雖然她寫的是12世紀,談的仍然是21世紀。

新聞稿指出,小說主角原型源自歷史上首位法語女詩人「法蘭西的瑪麗」(Marie de France),作者也將多名歷史上的女強人寫進故事當中,如阿奎丹的埃莉諾王后(Eleanor of Aquitaine)、瑪蒂爾達皇后(Matilda),並參考神學家賀德嘉‧馮‧賓根(Hildegard von Bingen)、神祕主義修女朱利安(Julian of Norwich)和聖嘉勒(Clare of Assisi)等人的紀錄,呈現主角瑪麗所經歷一連串離奇的天啟幻象。

蘿倫‧葛洛芙曾連續三度獲國家圖書獎決選,29歲推出第一部小說「坦柏頓暗影」(The Monsters of Templeton)即登上「紐約時報 」暢銷榜,2015年第三本部作品「完美婚姻」(Fates and Furies)入圍 國家圖書獎、前總統歐巴馬選書、亞馬遜 年度選書。

2018年作品「佛羅里達」(Florida)兩度入圍國家圖書獎決選,獲該年故事獎首獎;2021年推出第四部作品「瑪麗迷宮」,再度闖進國家圖書獎決選名單,獲頒佛羅里達圖書獎金牌獎、喬伊斯‧卡洛‧奧茲文學獎。