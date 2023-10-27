刻畫12世紀傳奇女性 葛洛芙「Matrix」中文版上市

暢銷書作家蘿倫‧葛洛芙（Lauren Groff）新作「瑪麗迷宮」（Matrix），刻畫12世紀一名傳奇女性的奮鬥歷程，中文版近期在台灣上市。（中央社／新經典文化提供）

女性的力量經常被忽視，卻總是在關鍵時刻發揮作用，美國暢銷書作家蘿倫‧葛洛芙（Lauren Groff）新作「瑪麗迷宮」（Matrix）刻畫12世紀一名傳奇女性的奮鬥歷程，中文版近期在台灣上市。

根據新經典文化發布新聞稿，「瑪麗迷宮」描述出身於宮廷、具備王室血統的瑪麗，因相貌平庸而被放逐至一座殘破的修女院，瑪麗並未自我放棄，反而施展才能，逆轉困局，改變周遭姊妹的處境，在她的領導之下，貧病交織的修女院變成眾女子自立自強的國度，卻也因此招來外界攻擊，叛軍兵臨城下，一群女子面臨前所未有的挑戰。

瑪麗大膽的行徑為原本不問俗事的修女們帶來啟發，包括探索歡愉與擺脫教會掌控，故事除了展現女性覺醒蛻變的歷程，也讓當代女性意識到那些不曾被正視的女力，其實在歷史上俯拾皆是。

作者蘿倫‧葛洛芙表示，雖然她寫的是12世紀，談的仍然是21世紀。

新聞稿指出，小說主角原型源自歷史上首位法語女詩人「法蘭西的瑪麗」（Marie de France），作者也將多名歷史上的女強人寫進故事當中，如阿奎丹的埃莉諾王后（Eleanor of Aquitaine）、瑪蒂爾達皇后（Matilda），並參考神學家賀德嘉‧馮‧賓根（Hildegard von Bingen）、神祕主義修女朱利安（Julian of Norwich）和聖嘉勒（Clare of Assisi）等人的紀錄，呈現主角瑪麗所經歷一連串離奇的天啟幻象。

蘿倫‧葛洛芙曾連續三度獲國家圖書獎決選，29歲推出第一部小說「坦柏頓暗影」（The Monsters of Templeton）即登上「紐約時報 」暢銷榜，2015年第三本部作品「完美婚姻」（Fates and Furies）入圍 國家圖書獎、前總統歐巴馬選書、亞馬遜 年度選書。

2018年作品「佛羅里達」（Florida）兩度入圍國家圖書獎決選，獲該年故事獎首獎；2021年推出第四部作品「瑪麗迷宮」，再度闖進國家圖書獎決選名單，獲頒佛羅里達圖書獎金牌獎、喬伊斯‧卡洛‧奧茲文學獎。