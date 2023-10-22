德國柏林最熱門博物館 佩佳蒙「建築翻修 」將閉館14年

柏林最受歡迎的博物館佩加蒙博物館，即日起將閉館整修。（Getty Images）

柏林最受歡迎的博物館 佩加蒙博物館，即日起將閉館整修，預計14年後全館才重啟大門，館方表示，將利用閉館期間修復文物和重新思考陳列方式。

佩加蒙博物館（Pergamon Museum）位於市中心的「博物館島」（Museumsinsel）上，展品包括中東、羅馬和伊斯蘭的建築、雕刻和編織藝術，尤以建於2世紀的「佩加蒙祭壇」（Pergamon Altar）、西元前6世紀的巴比倫「伊絲塔城門」（Ishtar Gate）和敘利亞阿勒坡（Aleppo）17世紀的住宅木雕牆壁聞名世界。

博物館島由5座博物館組成，二戰時慘遭轟炸，修復後重新開放，兩德統一後又進行大規模的重建和擴建，1999年登錄為世界文化遺產。

柏林最受歡迎的博物館佩加蒙博物館，即日起將閉館整修。（Getty Images）

其中佩加蒙博物館每年平均吸引80萬訪客，堪稱是柏林最熱門的博物館。

不過，自10月23日起，佩加蒙博物館將閉館整修，至少要等到2037年才全部完工，全館14年後才重啟大門，讓許多遊客和藝術愛好者感到失望。

為何必須閉館長達14年？柏林西亞博物館館長赫爾溫（Barbara Helwing）表示，冰河 時期形成許多湖泊，造成柏林的地質鬆軟，1930年揭幕的佩加蒙博物館被河水環繞，等於蓋在沼澤上，而且戰時嚴重受損，沒有完全修復。

如今牆壁和屋頂嚴重受潮，地基受損難以承受重量，嚴重威脅建築和展品的安全，水電管線也過於老舊，有必要進行大翻修。

半年前，佩加蒙博物館閉館整修的消息傳出後，立刻湧入人潮，民眾爭相看最後一眼，每天門外大排長龍，預購的門票早已銷售一空。

幸好3年多後，佩加蒙博物館將局部開放，遊客屆時將可一睹佩加蒙祭壇的風采。

佩加蒙祭壇的浮雕全長35公尺，以巨人對抗諸神為主題，從2014年開始修復，預計2027年上半年完成。

閉館期間，博物館工作人員也沒閒著；赫爾溫表示，館方將盤點庫存、修復文物，並重新思考新的陳列方式，以因應時代需要。

她說，「建築翻新對我們來說也是機會，不僅文物得到更好的保存，也將更容易與大眾親近」。