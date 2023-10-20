瑞士絕景神還原 博物館長親臨、29款藏家級表款大閱兵

14只「博物館典藏系列」腕表與懷表，集結了愛彼在計時、音聲與精密天文曆象的卓越成就。 （記者釋俊哲／攝影）

收藏不總是為了炫富，有更多時刻是因為追求純然的怦然心動與喜悅。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）20日舉辦了「複雜功能腕表」鑑賞會，不僅有愛彼「文化遺產與博物館 」館長Sébastian Vivas、愛彼研發總監Lucas Raggi親臨現場，並展出包含14只「博物館典藏系列」、15只「當代複雜功能系列」表款，帶人踏上一趟縱橫近150年的時光之旅。

本次展場無論是陳列、外觀，高程度還原了愛彼表廠所在、也是瑞士高級製表文化名所的汝拉山谷。14只典藏系列表款齊備了愛彼的複雜功能三大主題：計時、音聲（三問）與天文表（曆象）。

以2950機芯為基礎的四款愛彼飛行陀飛輪腕表，演繹了關於愛彼精緻運動風格的殊異面向。（記者釋俊哲／攝影）

像是製造於1998年的Jules Audemars鐘樂三問表，其2873機芯便具備三音槌、三音簧的特點，也曾被譽為「最袖珍」的鐘樂表；生產於1895年的雙追針計時懷表（Heritage 系列Inv.43）則在計時碼表以外，再添加以飛返、跳秒和雙追針；2006年的「Millenary Tradition d’Excellence No. 5腕表」則使用了自法國獨立製表師所發明、改良而來的直向脈衝擒縱系統，其優點是能量耗損小、啟動簡單，但與瑞士常見的槓桿式擒縱結構相比之所以較少見，因為製造更為精密複雜，所以即便愛彼也僅使用於大複雜功能腕表。

愛彼位於汝拉山谷中的表廠與博物館。（圖：Audemars Piguet提供）

而在「當代複雜功能系列」專區，則一次展出了四只同樣使用Calibre 2950機芯的飛行陀飛輪，以及Royal Oak皇家 橡樹系列藍色陶瓷萬年曆、CODE 11.59系列萬年曆腕表，其中Royal Oak皇家橡樹系列藍色陶瓷萬年曆不僅有精密繁複的全藍色陶瓷表殼與表帶，兩只萬年曆並結合了高階經理人愛用的「周期」顯示，在精密的天文曆象複雜機芯上，再帶來當代的實務思維。

愛彼「文化遺產與博物館」館長Sébastian Vivas。（圖：Audemars Piguet提供）

值得一提的是，2023年甫發表的新品Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列飛行陀飛輪計時碼表、Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列雙追針GMT大日期計時碼表，也在本次展出之林；前者是以專業防水定位的皇家橡樹離岸型系列少見地結合飛行陀飛輪與計時碼表，同時開放式機芯並搭配以經綠色陽極氧化處理的細節，展現動感張力，機芯更多達536枚，後者則從過往的懷表得到靈感啟發，4407自動上鍊機芯具備雙追針計時碼表功能，同時當計時碼表運作時，表背的自動盤將呈現開闔狀態，以讓人更清楚欣賞計時機芯的運作，也展現愛彼銳意精進的前衛實驗風格。

Royal Oak皇家橡樹系列藍色陶瓷萬年曆腕表，41毫米、全藍色陶瓷、5134自動上鍊萬年曆機芯。（記者釋俊哲／攝影）

Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列飛行陀飛輪計時碼表。（記者釋俊哲／攝影）

愛彼（Audemars Piguet）舉辦「複雜功能腕表」鑑賞會，帶人踏上一趟縱橫近150年的時光之旅。（圖：Audemars Piguet提供）