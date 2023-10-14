擅描寫年少輕狂 宮藤官九郎：現在要寫中老年人的反抗

宮藤官九郎分享自己的新劇本會以50歲以上的男人故事為主。圖／高雄電影節提供

「日本 創作鬼才」宮藤官九郎受邀來台灣參加國際論壇，與「返校」導演徐漢強對談。宮藤官九郎曾以「池袋西口公園」劇本捧紅長瀨智也，合作20多年的他，透露對方私下很狂野，不過因長瀨智現在暫時休息，但他希望之後再一起合作。

宮藤官九郎寫過多部膾炙人口的電視劇和電影，今天接受台灣媒體訪問提到新題材，「還沒有辦法講太清楚內容，但我今年53歲，我從明年開始會有以50多歲男性為主角的故事。」他提到日本針對中高齡男性有「老害」的字形容，笑說：「相當的被嫌棄的族群，一天到晚接觸到年輕人對我不是很友善的眼光，想透過作品展現這樣的訊息，釋放我們的反抗。」

至於是否有真實被不友善的對待，他說：「沒有非常明確的待遇，但有時候邀請年輕人一起喝酒，卻被認為年紀大的人邀請年輕人，像『酒精騷擾』，不太受歡迎，這讓我很震撼。」他表示以前這樣的邀約對他來說是學習機會、求之不得，不禁感嘆：「每次想到這個我就覺得滿悲哀的。」

而台灣先前因為「讓座」一事討論得沸沸揚揚，對此宮藤官九郎先笑說：「上了年紀比較容易累！」但他也深知有年輕人會身體不舒服，他分享：「在日本以前上了年紀的人在電車、巴士，告訴年輕人不要翹腳、不要腳張那麼開，都會聽話，但現在會害怕，怕一講就生氣。」所以他對這樣的改變很有感，誓言，「明年要推出新作品，描述中老年人努力在社會生存下來的情境」。

宮藤官九郎會隨著自己的年紀在書寫故事，「我當初寫『池袋西口公園』，我也比較年輕，透過劇跟差不多年齡來紓解壓力，現在整體社會狀況不一樣，我自己立場、年紀改變，現在想替中老年抒發悲哀。」

他曾經在受訪時提過不在乎收視率，如今OTT竄起改變了大家的觀影習慣，他說：「這時代怎麼不早一點來！我不是不在意收視率，而是自己沒有辦法拿到這麼高收視率，大家不再需要在意收視率，我兩三年來都沒被說過類似的事情。現在反而因為社群媒體 比較普及，一般觀眾都在評論，我不希望這風氣再繼續蔓延下去。」

他坦言怕看到評論不開心，所以很害怕看，「我知道有一些導演好的壞的都看，我以前也會看，看了以後大部分都是稱讚很開心，但我不甘心，想看有沒有不好的話，確實也是找到，找到發現看了很不開心，所以從此以後不再看了。」他透露Netflix會給他很細的數據，但是Disney +沒有，他自嘲：「我就想，是不是我數字很差不給我。 」