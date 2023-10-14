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加州杭廷頓圖書館展明清木版畫譜展、仇英畫展 東方文化添亮點

中新社／13日電
圖為人們在杭廷頓圖書館「流芳園」內參觀遊覽。 （中新社）
圖為人們在杭廷頓圖書館「流芳園」內參觀遊覽。 （中新社）

隨著中國明清木版畫譜展、仇英珍貴畫作展以及日本鄉村宅院復原等活動接踵而至，「東方文化元素」為美國杭廷頓圖書館增添了新的亮點。 

杭廷頓圖書館坐落於加州洛杉磯郡聖馬力諾市，全稱為「杭廷頓圖書館、藝術廊和植物園」，收藏諸多古籍善本、藝術珍品和奇花異木，致力於成為「具有全球意義的文化和教育機構」。

而「流芳園」無疑是這座多元文化園林中的一塊瑰寶，被稱為杭廷頓圖書館「皇冠上的明珠」。「流芳園」亦稱「中國園」，是當前海外最大的中式仿古園林。杭廷頓圖書館經常在此舉辦展覽、演出及講座，介紹和展示中國繪畫、書法、建築、音樂、文學和藝術作品。 

今年10月至2024年5月，杭廷頓圖書館在「流芳園」的寓意齋舉辦《以刀代筆——明清木版畫譜與學畫之途》展覽。人們漫步在古色古香的寓意齋中，近距離欣賞明代《十竹齋書畫譜》等館藏珍品，瞭解中國古代繪畫和木版彩印成就。 

今年12月至2024年3月，杭廷頓圖書館還將在藝術廊單獨設立展廳，展出中國明代四大家之一、繪畫大師仇英的珍貴畫作。 

此外，新的「日本園」也將於10月21日正式向公眾開放。當地時間10月13日上午，該園新落成的18世紀日本鄉村住宅和院落舉行預展。 

據館方介紹，這座面積近280平方米的住宅始建於公元1700年前後，從日本丸龜市遷至杭廷頓圖書館，並在占地約8000平方米的院落中仿照原貌修建了花園、農田和池塘等。杭廷頓圖書館館長卡倫·勞倫斯表示，這座日本歷史建築展示了300年前日本鄉村生活的景觀，人們可以從中進一步瞭解當地文化。

圖為《以刀代筆——明清木版畫譜與學畫之途》展覽在杭廷頓圖書館「流芳園」舉辦。 （...
圖為《以刀代筆——明清木版畫譜與學畫之途》展覽在杭廷頓圖書館「流芳園」舉辦。 （中新社）
圖為杭廷頓圖書館在新的「日本園」內舉行18世紀日本鄉村住宅和院落預展。 （中新社...
圖為杭廷頓圖書館在新的「日本園」內舉行18世紀日本鄉村住宅和院落預展。 （中新社）

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