流失海外百年終回家 7根石柱回歸圓明園

1860年英法聯軍劫掠的圓明園石柱回歸展暨北京公眾考古季，昨在北京開幕。圖為參觀者在展覽上觀看文物。（新華社）

流失海外百年的圓明園西洋樓石柱回家了！這也成為繼馬首銅像後，又一批回歸原屬地的圓明園流失海外重要文物。在13日「圓明園石柱回歸展暨2023北京 公眾考古季」開幕式活動上，中國國家文物局正式將這批文物劃撥圓明園管理處收藏，這批石柱文物也首次在觀眾面前亮相，並將向公眾長期展出。

央視報導，回歸的7件石柱原為圓明園西洋樓的建築構件，在1860年圓明園遭英法聯軍劫掠後流失海外，被當時在中國定居的挪威人蒙特購得，後為挪威卑爾根科德博物館 及西挪威藝術博物館收藏。

據報導，7件石柱均為漢白玉材質，通高約80至92公分，立面有雕花造型，品相較好，推測均來自西洋樓遺址區。這些石柱正面紋飾以西式番花、貝殼紋等西洋雕花為主，側面花瓶內花束則以具有吉祥寓意的牡丹、玉蘭、荷花、菊花等中國傳統花卉為主，圭角卷雲紋、開窗的海棠線雕刻方式等亦與中國古建望柱、欄板相同，體現了中西合璧的文化內涵。

圓明園西洋樓建築以木質樑柱為基礎，透過磚砌築內牆，外部包以漢白玉等石材的方法建造。其建築主體仿西方巴洛克風格建造，常在建築上設立石柱作為望柱或欄杆連接物使用，同時也具有裝飾的功能。兩側沒有雕花的石柱應為建築上的聯排裝飾物，兩側飾有花瓶或花紋的石柱則用於樓梯或樓層平台欄杆部分，花瓶的樣式則是配合欄桿形製雕刻而成。

報導指出，經過實務鑑定，專家一致認為，7件文物的質地、紋飾均可與現存圓明園西洋樓遺存的文物對照。該組文物保存較完整，略有風化痕跡，據工藝、紋飾和材質情況，可定為真品。據稱，該組文物原存放的挪威科德博物館，舊藏中還有大批民國時期文物。