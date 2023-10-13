我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

以色列首次對加薩展開地面戰 內唐亞胡：報復行動才剛開始

流失海外百年終回家 7根石柱回歸圓明園

記者陳宥菘／即時報導
1860年英法聯軍劫掠的圓明園石柱回歸展暨北京公眾考古季，昨在北京開幕。圖為參觀者在展覽上觀看文物。（新華社）
1860年英法聯軍劫掠的圓明園石柱回歸展暨北京公眾考古季，昨在北京開幕。圖為參觀者在展覽上觀看文物。（新華社）

流失海外百年的圓明園西洋樓石柱回家了！這也成為繼馬首銅像後，又一批回歸原屬地的圓明園流失海外重要文物。在13日「圓明園石柱回歸展暨2023北京公眾考古季」開幕式活動上，中國國家文物局正式將這批文物劃撥圓明園管理處收藏，這批石柱文物也首次在觀眾面前亮相，並將向公眾長期展出。

央視報導，回歸的7件石柱原為圓明園西洋樓的建築構件，在1860年圓明園遭英法聯軍劫掠後流失海外，被當時在中國定居的挪威人蒙特購得，後為挪威卑爾根科德博物館及西挪威藝術博物館收藏。

據報導，7件石柱均為漢白玉材質，通高約80至92公分，立面有雕花造型，品相較好，推測均來自西洋樓遺址區。這些石柱正面紋飾以西式番花、貝殼紋等西洋雕花為主，側面花瓶內花束則以具有吉祥寓意的牡丹、玉蘭、荷花、菊花等中國傳統花卉為主，圭角卷雲紋、開窗的海棠線雕刻方式等亦與中國古建望柱、欄板相同，體現了中西合璧的文化內涵。

圓明園西洋樓建築以木質樑柱為基礎，透過磚砌築內牆，外部包以漢白玉等石材的方法建造。其建築主體仿西方巴洛克風格建造，常在建築上設立石柱作為望柱或欄杆連接物使用，同時也具有裝飾的功能。兩側沒有雕花的石柱應為建築上的聯排裝飾物，兩側飾有花瓶或花紋的石柱則用於樓梯或樓層平台欄杆部分，花瓶的樣式則是配合欄桿形製雕刻而成。

報導指出，經過實務鑑定，專家一致認為，7件文物的質地、紋飾均可與現存圓明園西洋樓遺存的文物對照。該組文物保存較完整，略有風化痕跡，據工藝、紋飾和材質情況，可定為真品。據稱，該組文物原存放的挪威科德博物館，舊藏中還有大批民國時期文物。

據報導，在7根石柱回歸過程中，是經過各方密切合作，歷經10年終促成。中國國家文物局局長李群表示，7根圓明園石柱回歸原屬地是中國流失海外中國文物追索返還工作的最新成果和又一重要進展，也是政府、高校、社會力量，通力合作、久久為功，助力流失海外中國文物回家的最新案例。

7件漢白玉材質的石柱回歸圓明園，其原為圓明園西洋樓的建築構件，因1860年英法聯...
7件漢白玉材質的石柱回歸圓明園，其原為圓明園西洋樓的建築構件，因1860年英法聯軍劫掠而流失海外。（新華社）

博物館 北京

上一則

繪本出現「64」 台作家孫心瑜書籍遭香港圖書館下架

延伸閱讀

蒙巴薩的青花瓷(下)

蒙巴薩的青花瓷(下)
發行9.8億、CDC停印…這件「文物」 你我都擁有

發行9.8億、CDC停印…這件「文物」 你我都擁有
挪威人在自家花園用探測器找耳環 挖出千年前維京時代陪葬品

挪威人在自家花園用探測器找耳環 挖出千年前維京時代陪葬品
凝視三星堆 港故宮120件瑰寶亮相 看全球最大青銅面具

凝視三星堆 港故宮120件瑰寶亮相 看全球最大青銅面具

熱門新聞

回美求醫記

2023-10-08 02:00

最後的安排

2023-10-07 02:10
倩華∕圖

含飴弄孫力不從心

2023-10-11 02:02
1969年4月，旅德聲樂家席慕德，自香港飛抵台北。（本報系資料照片）

足跡——懷念席慕德

2023-10-09 02:02

活在當下，優雅老去

2023-10-07 02:10
倩華∕圖

被冰凍的肩膀（上）

2023-10-07 02:02

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡