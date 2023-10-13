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「蒙娜麗莎」再發現新祕密 達文西用了罕見化合物

新華社／巴黎12日電
達文西著名畫作「蒙娜麗莎」。圖為一名教授正在講解畫作的細節。（路透資料照片）
達文西著名畫作「蒙娜麗莎」。圖為一名教授正在講解畫作的細節。（路透資料照片）

傳世畫作「蒙娜麗莎」（Monna Lisa）的神祕之處不僅在於她的微笑，更在於文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）所用的繪畫技巧。一項新研究顯示，畫作底層含有一種罕見化合物，這或許是達文西在創作過程中可能嘗試運用特殊化學技術來幫助他更好完成繪畫的證據。

據法國國家科學研究中心11日發布新聞公報，該中心研究人員領銜的團隊利用同步輻射X光衍射（synchrotron X-ray diffraction）和傅里葉變換紅外顯微光譜（micro Fourier transform infrared spectroscopy）分析「蒙娜麗莎」和「最後的晚餐」（The Last Supper）的微小樣本，發現其中不僅含有油料和鉛白，還有一種罕見的鉛化合物Pb5(CO3)3O(OH)2。著名畫家林布蘭（Rembrandt van Rijn）的一些畫作中也能找到這種化合物。

研究論文已發表在「美國化學學會雜誌」（Journal of the American Chemical Society）上。論文合作者、化學家瑪麗娜‧科泰（Marine Cotte）說，分析用的「蒙娜麗莎」的碎片尺寸不到半毫米，取自畫作的最外層並被畫框遮蓋，因此不會對作品的可見部分造成任何損壞。

在16世紀早期的畫作中，畫家通常在木板上繪畫，需要首先在其上塗一層很厚的底層塗料，然後才會開始繪畫。已有研究顯示，這一時期的畫家通常在塗料中使用石膏粉。

研究人員推測說，達文西或許是在嘗試一種新的塗料製備方法。他可能利用氧化鉛與油的混合物來製備一種較厚的、適合覆蓋繪畫木板的底層塗料。這也證實了一些藝術史學家長期以來的觀點，即達文西使用氧化鉛粉末來增稠並加速「蒙娜麗莎」中繪畫顏料的乾燥。

論文主要作者、法國國家科學研究中心化學家維克托‧岡薩雷斯（Victor Gonzalez）說：「達文西是一個喜歡實驗的人，他的每幅畫在技術層面上都是完全不同的。有趣的是，『蒙娜麗莎』的畫作底層確實使用了特殊的技術。」

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