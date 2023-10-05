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作家嚴歌苓獲自由寫作獎 盼寫更多具自由精神作品

中央社／台北5日電
華裔美籍作家嚴歌苓5日獲得「第20屆自由寫作獎」，她藉由影片發表感言時稱，會將這個獎項當作鼓勵，寫出更代表自己獨立精神、自由精神的好作品。（中央社）
華裔美籍作家嚴歌苓5日獲得「第20屆自由寫作獎」，她藉由影片發表感言時稱，會將這個獎項當作鼓勵，寫出更代表自己獨立精神、自由精神的好作品。（中央社）

獨立中文筆會今天將20屆自由寫作獎頒給華裔美籍作家嚴歌苓。不克前來的嚴歌苓藉由影片發表感言表示，這座獎項是鼓勵，將帶著這個肯定寫出更多具自我風格、自由精神的作品。

獨立中文筆會今天上午舉行2023年年會，並頒發「第20屆自由寫作獎」與「第13屆劉曉波寫作勇氣獎」等兩個獎項。

「第20屆自由寫作獎」得獎人由獨立中文筆會榮譽會長廖天琪宣布，授予華裔美籍作家嚴歌苓。

現居住在德國的嚴歌苓原本計劃親自來台領獎，然而出發前不慎受傷，因此取消行程，改以影片方式致詞。

嚴歌苓在影片中表示，在人生的這個階段獲得這個獎項是非常獨特、特殊、重要的，「因為這個獎項鼓勵了我這個終於可以不再受到審查與任何限制，獨立而自由的寫作者」。

她說，會將這個獎項當作鼓勵，寫出更代表自己的獨立精神、自由精神的好作品，「希望這些作品將會是我生命最後階段，最好的作品」。

嚴歌苓著有「陸犯焉識」、「芳華」、「少女小漁」等暢銷書，因撰文批評北京當局隱瞞COVID-19疫情、聲援「鐵鏈女」而遭到中國審查機制全面封殺，她的名字在中國網路上一度也成為敏感詞。

最新出版的長篇小說「米拉蒂」以中國1980年代知識分子的「覺醒」與「幻滅」為主題，故事從文革、武鬥、知識青年上山下鄉、返城、勞教、嚴打一直貫穿至1989年的六四天安門事件。

嚴歌苓曾說「米拉蒂」的意義重大，這「是自己第一本在完全自由環境下創作、完全未經審查的書」。

獨立中文筆會今天同時宣布將「第13屆劉曉波寫作勇氣獎」頒發給中國民運人士陳雲飛。

嚴歌苓。(中新社)
嚴歌苓。(中新社)

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