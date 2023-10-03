美插畫大師取材30年前素描 用新作寫情書給台灣

柯睿祺大學畢業後曾短暫來台教書，近期將旅台兩年多的生活濃縮在「迷蹤台灣」圖像小說。（中央社）

美國人氣插畫大師柯睿祺近期發表圖像小說「Lost in Taiwan」，透過一名美國高中生在台灣迷路而結交新朋友的奇妙旅程，回味他30多年前在台灣教書的生活，希望這本「寫給台灣的情書」將台灣文化、風情介紹給讀者。

在美國東北部城市底特律土生土長的柯睿祺（Mark Crilley）入行多年，是美國頗受歡迎的插畫家。他的冒險漫畫「Akiko」自1995年推出以來，已出版53本系列作品，並改編成兒童小說；暢銷多國的漫畫技法叢書「Mastering Manga」2016年也在台灣發行中文版。

近年來，柯睿祺的網路人氣更不斷攀升，他透過YouTube頻道分享各種繪畫技巧，至今已吸引超過300萬人訂閱。他5月也在該頻道為「Lost in Taiwan」（暫譯：迷蹤台灣）「開箱」，高興地宣布這本書問世的消息。

柯睿祺稱，儘管時間是美國大清早，一談起台灣的點滴，他滿臉笑容、精神奕奕，中文詞彙也偶爾脫口而出，「台灣可是我的遠東（亞洲）初體驗」。

今年57歲的柯睿祺說，他畢業於密西根卡拉馬朱學院（Kalamazoo College）前夕，一名年輕時曾在台灣教書的教授鼓勵他到亞洲走走看看，於是他決定遠赴台灣，在1988年踏上這塊土地，在基督教青年會（YMCA）位於彰化縣的駐點教英文。

柯睿祺30多年前在彰化小鎮教英文，回憶當時每天都是認識新朋友，發現新事物的美好時光。照片為他在台灣生活照。（中央社）

當時柯睿祺只有21歲，中文學不到幾個字。他說，走在台北街頭剎時被琳瑯滿目的中文招牌、街頭巷尾小吃攤飄來的香氣吸引，所見所聞皆讓他興奮不已。

柯睿祺在中台灣小鎮的教書生活同樣精彩，他形容當時「每天都是探索新事物的機會」。約莫一年後，柯睿祺轉往日本 教書，1993年又回到台灣，隔年秋天才返回美國。

他將旅台兩年半的生活濃縮到「迷蹤台灣」，為了增添更多戲劇張力，他將主角保羅設定為一位初次到台灣探訪哥哥的美國高中生，不僅對台灣毫無知悉、毫無興趣，還成天沈迷於網路，某天他為了買電玩出門，手機卻意外壞掉，被迫在彰化某虛構的小鎮遊走，找不到回哥哥家的路。

所幸在台灣女孩佩菁與她表哥華勒斯的解救下，本該是無助迷惘的一天，變成保羅獨特的台灣文化初體驗，除了大啖各類小吃，還走訪小鎮風光。佩菁與華勒斯欣賞歐美文化，卻也對自身成長的土地充滿自信與關懷，兩人騎機車載保羅探險一整天，不僅燃起他對台灣的熱愛，也改變了他，他不再是因害怕失敗或遭拒絕，而不敢跨步的年輕人。

訪談中，柯睿祺細數走訪過的廟宇及祭壇，翻出當年隨身攜帶的厚重畫冊，展示街頭素描捕捉的台灣特色，例如機車、彰化八卦 山大佛等，部分作品也成為「迷蹤台灣」的場景。

翻閱著陳年畫冊，柯睿祺說：「我很早就去畫八卦山，一頁接一頁，你可以看到，很多我當時畫的景物都出現在書裡。創作本書時我也參考這些素描，確保細節是對的。」

在台灣的生活如同素描線條般深烙在柯睿祺心底，回憶仍如此鮮活：「彰化有茶館，但我覺得比較好的茶館都在台中，我常從彰化搭公車到台中，我還記得是102路公車！」在台灣的種種經驗對他這位自美國家庭長大、直到大學才深入接觸外國文化的人來說，都是「很美好的時光」。

這本書並非自傳式小說，所有情節都是虛構。但柯睿祺說，他與保羅有著共同之處：台灣皆是兩人突破相對封閉的生活圈，開始認識新文化、交新朋友，以及學習新語言的起點。

他坦言，過去在台灣的生活經驗也影響他勾勒的書中圖像，他刻意避免描繪現代城市常見的摩天大樓、高科技設施等，以免故事中的小鎮和其他都市化社會沒有兩樣。

柯睿祺開玩笑說：「若有人說，『嘿，這本書對當代台灣的描繪並不準確。』我可能會回應，『是的，你說得對。』」他說，書中的彰化小鎮呈現的是他「想像中的、美麗的台灣老城鎮」，也許有點理想化，甚至帶有浪漫的成分，但這些傳統習俗或老舊的生活軌跡，正是「文化驚喜（cultural surprise）之所在」。

柯睿祺也希望有朝一日能再度訪問台灣，並笑稱，他對小鎮風光如此著迷，若再來台灣，「我肯定在台北待不了幾天，就會迫不急待地衝回彰化」，在夜市吃炒魷魚、蚵仔煎、臭豆腐等小吃，重溫過往經歷。

至於為何要等到30多年後才出版這本書，柯睿祺說，打從他成為作者開始，便一直想創作一本書獻給台灣，也獻給曾經對他非常友善、非常好客的台灣人。

柯睿祺說他耗時約一年完成「迷蹤台灣」，除了參考素描本中的台灣風景，他也透過觀看Youtube影片等方式研究台灣，讓讀者能跟著故事流轉的細節，感受台灣味。

「迷蹤台灣」之所以能獲得出版社青睞，柯睿祺認為，主要是內容與他對台灣的特殊情感有關，且西方的文學創作較少以台灣作為故事背景，也使得這個題材顯得突出。雖然這本書目前僅在美國出版，他仍表示，「這是我寫給台灣的情書」，希望台灣人也能看見。

記者透過電子郵件聯繫「迷蹤台灣」的出版社Little, Brown & Company，編輯柯文（Andrea Colvin）說，她非常喜歡本書探討一個人如何透過沉浸在新的地方、結交新朋友，改變他的人生觀；而柯睿祺對台灣強烈的情感連結也使得故事「更具說服力」。

柯睿祺表示，當前人們提及亞洲文化時，焦點似乎總在中國、日本這些大國，或是近年娛樂產業蓬勃發展的南韓 ，「我覺得台灣沒有得到應有的關注」，他盼這本「發現台灣魔力及樂趣」的書能帶來些許改變，讓人們意識到「台灣是一個神奇及美好的地方。」