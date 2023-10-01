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諾貝爾文學獎將開獎 瞧瞧賠率榜…這2位中國作家受熱議

中央社／台北1日電
中國作家閻連科。（中新社）
中國作家閻連科。（中新社）

諾貝爾文學獎5日將公布，獎落誰家又成讀者及文學界的話題。根據英國博彩公司製作的賠率榜，目前中國作家閻連科和殘雪都在獲獎機率較大的前10名內。不過，這個榜單押中的機率並不高。

全球將在2日至9日進入「諾獎時間」，期間，諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎及經濟學獎將陸續頒發，尤以文學獎與和平獎最能引起一般大眾的討論和參與感。

諾貝爾文學獎正式公布前，通常都有博彩公司就候選作家製作賠率榜單，吸引公眾關注並下注，其中主要的兩家公司是英國的Ladbroke和Nicer Odds。

目前Nicer Odds榜上，最有可能獲得諾貝爾文學獎前10名作家中，排名第1的是挪威作家佛斯（Jon Fosse），中國作家閻連科和殘雪也均排行前10名內，他們都入榜多年。

中國作家殘雪。（取材自北京日報）
中國作家殘雪。（取材自北京日報）

閻連科今年65歲，作品廣泛被翻譯成外語，曾獲得中國的魯迅文學獎及香港的紅樓夢獎，但他的小說「為人民服務」、「丁莊夢」等在中國大陸被列為禁書，只能在港台出版。

殘雪本名鄧小華，今年70歲，曾是先鋒派文學代表人物，她被認為極富創造性，有「中國的卡夫卡」之稱。2022年殘雪獲得馬來西亞的花蹤世界華文文學獎，今年其小說「新世紀愛情故事」瑞典文版出版。

上一次有中國作家獲得諾貝爾文學獎是在2012年，由作家莫言獲獎。他也是首名中國籍的諾貝爾文學獎得主。

綜合美媒報導指出，不像賽馬或足球比賽的博弈，博彩公司在設定賠率時可以根據過往的勝負紀錄、受傷紀錄等許多數據資料來分析；針對諾貝爾文學獎，曾有設定賠率的博彩公司人員表示，他是透過和文學圈的聯繫、甚至透過觀察網上各種論壇及作家推特（社群平台X前身）的動態來決定。

要提名諾貝爾文學獎，只要由世界各國的大學文學教授、筆會主席等人推薦即可。每年約有200多人進入提名名單，但最終誰才是獲獎者，取決於瑞典學院院士的閱讀和討論。

陸媒證券時報9月29日報導指出，從實際效果看，歷年的諾貝爾文學獎獲獎賠率榜單，押中最終結果的並不多。比如，日本作家村上春樹多年是榜單上的大熱門，但至今未獲諾獎；2019年奧地利作家漢德克（Peter Handke）在賠率榜上排在第21位，但最終獲得了諾獎。儘管如此，每年到了諾獎頒獎季，都會圍繞這個榜單熱議一番。

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