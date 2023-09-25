歡慶中秋 僑委會文化訪問團曼谷演出

為了歡慶中秋節，僑委會派出文化訪問團造訪新南向國家，23日來到泰國曼谷，文化表演節目主題為「月亮代表我的心」，內容深具台灣多元文化特色。（駐泰代表處僑務組提供）

為了歡慶中秋節，台灣僑委會派出文化訪問團造訪新南向國家，23日來到泰國 曼谷，文化表演節目主題為「月亮代表我的心」，象徵月圓人團圓，內容深具台灣多元文化特色，受到僑胞熱烈歡迎。

為與海外僑界歡慶中秋節活動，並增進與新南向國家的化互動及交流，僑委會派出112年中秋文化訪問團巡迴菲律賓、越南 、馬來西亞、印尼 及泰國等亞洲5國。

駐泰代表處僑務組發布新聞稿指出，文化訪問團由海基會副秘書長高建智率張曼芸工作室巡迴演出，泰國曼谷場23日在台灣會館登場，活動由泰國台灣商會聯合總會主辦、泰國台灣會館合辦，活動結合台灣會館年度盛事中秋重陽敬老晚會。

駐泰代表處僑務組指出，表演節目主題為「月亮代表我的心」，象徵月圓人團圓，內容深具台灣多元文化特色，結合各類魔術、扯鈴、雜技和炫光戰鼓等，並透過現代科技，由已逝歌手鄧麗君與現場歌手跨時空對唱經典金曲橋段，到場觀賞表演的觀眾約800人。

高建智致詞時表示，感謝僑界鄉親參加盛會，也感謝大家身在海外仍心向台灣；駐泰副代表薛秀媚表示，僑委會在中秋佳節前為旅泰僑胞帶來文化饗宴，大大加深了海外僑胞與台灣的文化情感連結，也讓大家看見現今台灣藝文發展的風貌。

泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川致詞表示，歡迎睽違3年的文訪團再次來到泰國，團員有金牌歌手跟各領域冠軍表演者，令人期待；泰國台灣會館主席林何佩娟致詞指出，文化的影響力是無界的，感謝表演團隊來泰國宣慰僑胞，也很開心能結合中秋敬老的活動盛大舉辦。