睽違6年央廣再辦聽友會 泰國民眾憶異鄉工作歲月

中央廣播電台24日在曼谷舉行聽友會。這是央廣第7度舉辦泰國聽友會，央廣上一次舉辦泰國聽友會是在2017年，今年也是COVID-19疫情後首度回到泰國。（中央社）

台灣中央廣播電台今天在曼谷舉辦睽違6年的泰語聽友會，現場來了許多忠實老聽友，有的聽友曾經在台灣工作，是央廣的泰語節目讓他更了解台灣，同時陪伴他度過在異鄉工作的歲月。

央廣董事長賴秀如20日到27日率領央廣團隊拜訪泰國 ，今天在曼谷舉行聽友會。這是央廣第7度舉辦泰國聽友會，央廣上一次舉辦泰國聽友會是在2017年，今年也是COVID-19疫情 後首度回到泰國，央廣有3位泰語主持人和泰國聽友們相見歡。

今天現場來了百位聽友，不少人是搭車從外府來到曼谷，其中一位聽友來自東北的四色菊府（Si Saket），和太太連夜開車到曼谷就是為了參加聽友會，這位聽友年輕的時候是修理收音機的師傅，有天無意間聽到央廣的前身自由中國之聲在教中文，聽出興趣了就一直聽，幾十年下來成了忠實聽友。

還有一位今年53歲的聽友甘力中（Wichian Henkrob），28歲到台灣的瓶罐製造工廠工作，他說剛到台灣的時候一點中文也不懂，工廠有收音機，他轉到央廣泰語節目後就持續收聽，20多年下來直到回到泰國仍然是忠實聽友。

他說這節目對在台灣工作的泰國人幫助很大，大家可以知道很多台灣的新聞和勞工權益，生活上有問題也可以求助節目主持人，感覺有人陪伴，就能留在台灣安心工作。

他也建議到台灣工作的泰國人一定要學中文，因為學起來的就是自己的，不管到哪裡工作就會有跟其他人不一樣的技能，就有比較多的機會。

駐泰副代表徐蔚民受邀出席致詞表示，央廣泰語節目歷史悠久，長期以來在台泰交流中扮演非常重要的角色，期盼央廣在台泰關係繼續發揮文化連結的力量，並鼓勵泰語聽友訪台親身體驗從央廣節目中所聽到的台灣。

除了聽友會，央廣此次在22日舉辦了主題為「疫後亞洲的展望：應對全球假訊息與資訊戰」的國際論壇，賴秀如一行人還會拜訪泰國公視（Thai PBS）和泰國台灣教育 中心，並與亞洲中心（Asia Centre）簽署合作備忘錄，進一步加強台泰交流。