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波士頓台灣影展精選6部片 陸小芬「本日公休」打頭陣

中央社／波士頓22日綜合外電報導
陸小芬（左）在電影「本日公休」中飾演家庭理髮師。（威視電影伯樂影業提供）
陸小芬（左）在電影「本日公休」中飾演家庭理髮師。（威視電影伯樂影業提供）

第5屆波士頓台灣影展9月23日至24日登場，將在波士頓當地的電影院播映6部國片，今年主題為「生命面貌」，帶領觀眾從劇中探討身分、自我探索及人際關係。

「波士頓環球報」（The Boston Globe）報導，這次影展精選的6部電影與紀錄片將於波士頓AMC Boston Common 19電影院播映，包括3部劇情片、1部黑色喜劇、1部紀錄片和1部動畫片。

本屆波士頓台灣影展主席李宜庭說：「本屆影展主題在於，相信每個人都是獨一無二的…人類就如同宇宙中聚集的微塵，每個人都是世上最獨特的焦點。」

李宜庭說：「（我們）想讓全世界知道，（台灣）不是只有台積電，我們不單有產業，更是一群充滿愛的人，和相信民主的美國人擁有同樣的價值觀。」

影展於23日上午10時30分揭幕，由傅天余在2023年執導的作品「本日公休」（Day Off）打頭陣。這部電影講述女主角阿蕊經營的台式理髮店裡，上演人與人之間聯繫的故事，傅天余接著將於中午舉辦小組座談討論這部電影。

李宜庭表示：「片中的理髮店不僅僅是個鄰里中心…他們互相照顧，不只是理髮。這在某種程度上展現出台灣精神。」

接著下午1時40分將播映詹京霖2022年執導的電影「一家子兒咕咕叫」（Coo-Coo 043），以賽鴿為故事背景，意外喚醒一戶家庭悲傷記憶的故事。

由李念修執導的黑色喜劇「講話沒有在聽」（Can You Hear Me?）將於下午4時15分播映，這部得獎短片講述一家人陪伴父親最後一程的心路歷程。

影展第2天將於上午10時播放曾文珍2020年執導的紀錄片「逃跑的人」（The Lucky Woman），講述2名在台灣生活及工作的越南逃逸移工故事；中午12時30分播放由易智言2020年執導的電影「廢棄之城」（City of Lost Things），訴說一名10多歲男孩與塑膠袋成為朋友的故事。

本屆影展將由「藍色大門」（Blue Gate Crossing）壓軸，講述一名年輕女孩在第一次墜入愛河時，接納自己性取向的故事。

影展 波士頓 電影院

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