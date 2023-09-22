明年金庸百歲冥誕 金庸博物館可望落腳台灣

作家金庸。（中新社資料照片）

明年是已故武俠小說作家金庸百歲冥誕，金庸博物館 可望在台灣成立。遠流出版社董事長王榮文今天表示，未來的金庸館將不只是文物陳列，而是進一步成為串聯金庸IP的合作平台。

王榮文接受中央社記者電話訪問時表示，金庸留給世人最大的資產就是其作品，以及許多改編作品包括影視、漫畫及各種展演活動，這些二創、三創作品依然受到歡迎。

王榮文說，未來的金庸館不只有各種出版及展演活動，包括手機遊戲的發表會，或是各種金庸影視作品的拍攝，都可以在這裡產生合作機會。

王榮文昨天在臉書 上發文表示，明年金庸百年，遠流除了出版新書紀念，另一計畫是募資成立社會企業公司和基金會，向政府承租空間永續經營「金庸博物館」。此外，將與政大合辦「金庸百年傳奇：國際金庸學」研討會，及以金庸10次台灣之旅為主題的數位策展。

王榮文告訴中央社記者，「假設你活在蘇東坡的時代，你認識蘇東坡，並為他留下一些東西，讓1000年後的人看到，這是一種特別的經驗。我們這一代認識金庸的人，若有機會把他的東西留下來，讓更多人看到，這就是金庸館的意義。」

王榮文說，他目前擁有金庸家屬贈送的藏書1萬多冊，以及金庸生前使用過的書桌、椅子、沙發，都保存在台灣，未來的金庸博物館將規劃為實體展區、數位體驗展覽、功夫館、茶館以及餐廳，「不會完全以賺錢為目的，但希望能永續經營，找到可以存活的商業模式」，希望可以找到志同道合的股東。

「最重要的是，這裡必須成為金庸IP的平台，才能海納百川。」王榮文說，金庸是中華文化珍貴資產，透過各種改編使它的生命繼續發揚光大，金庸館可以成為金庸IP在台灣的守護者，並以此尋求壯大台灣IP的各種可能。

關於金庸博物館的確切地點及相關計畫，王榮文希望能在明年「金庸百年」對外正式宣布。