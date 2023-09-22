旅英台僑國慶與在地政商同歡 舞鈴劇場展現台灣之美

旅英僑界國慶活動20日晚間以「舞鈴劇場」演出「美麗島嶼」畫下句點，約500位台灣和英國觀眾一同欣賞，駐英國代表謝武樵（中）出席致詞。（中央社／英國台灣商會提供）

旅英台僑界20日提前歡度中華民國 （台灣）國慶，含地方行政首長在內有數十位英國政商人士出席，被譽為「台版太陽馬戲團」的「舞鈴劇場 」則演出劇目「美麗島嶼」，展現台灣的文化藝術實力。

國慶活動以台英商界聯誼開場，由英國台灣商會與西倫敦（West London）非政府組織Networking London及西倫敦商業聯合會（West London Chambers of Commerce）共同舉辦，四星級飯店現場湧入逾150位台英商業和文化藝術界人士。

大倫敦地區漢姆史密斯-富勒姆（Hammersmith and Fulham）行政區首長柯旺（Stephen Cowan）出席致詞。他邀請台灣踴躍投資 該區域、善用區域內豐沛的研發和產業資源，「我們特別歡迎友好的自由民主政體」，例如台灣。

參加聯誼的台灣企業包括中華航空、微星電腦、肉類料理智慧溫度計品牌Meater等，英國方面則有數十家新創和中小企業。英國台灣商會會長李欣恬說，搭建台英交流合作橋梁、將國慶轉化為僑界與在地社群同慶的盛會，是她2021年上任以來持續努力的目標，感謝多位僑領支持。

旅英僑界國慶活動20日晚間以「舞鈴劇場」結合扯鈴雜技、舞蹈、音樂、聲光特效的「美麗島嶼」畫下令人意猶未盡的句點。在二級古蹟、曾是英國廣播公司電視攝影棚劇場（BBC Television Theatre）的O2 Shepherd's Bush Empire戲院，總計約500位台灣和英國觀眾一同欣賞演出。

「舞鈴劇場」今年獲僑務委員會選赴海外巡演、進行「國慶文化訪問」。駐英國代表謝武樵開場致詞提到，台灣不只有珍珠奶茶、半導體，還有豐富多元的文化藝術值得細細品味。

特別的是，當晚在戲院內，所有觀眾一同站立唱頌或聆賞中華民國（台灣）國歌，且國歌採用僑委會融入原住民音樂元素的版本。台北市政府觀光傳播局則提供影片，推廣台灣觀光。

柯旺接受中央社採訪時提到，他期待漢姆史密斯-富勒姆能與台灣城市締結姊妹市，他也歡迎台灣推廣華語文學習。

工黨籍的柯旺自2014年起領導漢姆史密斯-富勒姆。位於西倫敦的漢姆史密斯-富勒姆境內有不少名號響亮的機構或企業，包括BBC、UKTV、ITV等電視媒體，世界排名前10的倫敦帝國學院（Imperial College London），還有北大西洋公約組織「防務創新加速器」（DIANA）今年成立的第一個區域辦公室，以及生技製藥集團「諾華」（Novartis）等。

柯旺指出，2017年，他和執政團隊開始有策略地運用倫敦帝國學院的學術、科技及研發創新資源與聚落，搭配租賃優惠等鼓勵措施，打造有利吸引投資、新創以及大型機構和國際組織的生態系，目前已經成功讓漢姆史密斯-富勒姆成為西倫敦投資重鎮。白城創新區（White City Innovation District）是其中一個指標案例。

官方統計數據顯示，自2017年以來，漢姆史密斯-富勒姆已吸引約50億英鎊（約62.5億美元）高附加價值投資，超過西倫敦所有其他行政區的加總，約占整個西倫敦同期所吸引資金3/4。