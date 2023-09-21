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費德勒大滿貫最後一冠球衣開標 預計破百萬出售

記者劉肇育／即時報導
費德勒在2018年澳網贏得生涯最後一座大滿貫冠軍時所穿著的球衣，將出現在拍賣場上。（美聯社）
費德勒在2018年澳網贏得生涯最後一座大滿貫冠軍時所穿著的球衣，將出現在拍賣場上。（美聯社）

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在去年9月宣布高掛球拍後，仍不時出現在大滿貫賽事的觀眾席上，讓球迷都相當懷念他過去在場上的英姿，而近日也傳出費德勒在2018年澳網贏得生涯最後一座大滿貫冠軍時所穿著的球衣，將出現在拍賣場上，並預計以3萬5000美元以上的價碼標出。

男子網壇三巨頭在去年費德勒退役後，僅留下納達爾（Rafael Nadal）與約克維奇（Novak Djokovic）在場上繼續拚戰，而在約克維奇於日前美網奪下生涯第24座大滿貫冠軍持續改寫歷史後，近日也傳出納達爾可能追隨好友費德勒腳步，在明年退役的消息。

至於已經退休的費德勒，今年仍不是會出現在網球場上，顯然相當適應不當球員的生活，而近日也傳出他在2018年澳網奪冠，也是他生涯第20座大滿貫冠軍時所穿著的球衣將在網路上進行競標，且上面還將有費德勒的親筆簽名。

而根據美國體育紀念品公司評估，費德勒這套球衣預計將會以3萬5000美元以上的價碼售出，競標時間預計在10月8日截止。

近年來體育紀念品市場屢屢創下拍賣天價，包括去年8月洋基名人堂球星曼托（Mickey Mantle）的球員卡以1260萬美元的價碼售出，超越馬拉度納（Diego Maradona）「上帝之手」用球所拍出的930萬美元價碼，改寫體育紀念品競標史上的最高紀錄。

納達爾 澳網 約克維奇

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