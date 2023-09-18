國慶訪問團溫哥華演出 當代樂坊讓世界聽見台灣

在國際間獲表演大獎的「當代樂坊」17日在溫哥華登台，其中「關聖帝君」音樂舞蹈表演，帶來完美的視覺和聽覺震撼，觀眾掌聲熱烈。（中央社）

雙十國慶即將來臨，僑委會傳統巡迴海外的國慶訪演團今天來到溫哥華，由在國際間獲表演獎的「當代樂坊」擔綱演出，精彩的音樂、舞蹈、戲劇等，融合傳統與現代，讓僑胞們感受其舞台魅力。

僑委會的國慶訪演團將今年主題訂為「讓世界聽見台灣」，負責演出的「當代樂坊」在北美洲16個城市巡演，溫哥華是第8站。僑胞們熱烈期盼，讓加藝劇院 （Gateway Theatre）500多個位子座無虛席。

大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席黃宗芹代表致詞時，感謝僑委會選派文化訪問團到海外，讓僑胞感受到來自台灣的關懷與溫暖，也讓加拿大友人聽見台灣美好的聲音。

因為要「讓世界聽見台灣」，整套演出中包含了台語、客語、原住民 語、經典名謠及新住民的特色音樂，以二胡、琵琶、阮、笛子、揚琴、嗩吶等國樂器演繹台灣的多元聲音，再搭配極具東方色彩的舞蹈表演，勾勒出台灣特有的文化與民俗風情。

「當代樂坊」團長暨藝術總監李建興對中央社表示，整個晚會的設計是特別構思過的，不僅音樂舞蹈風格涵蓋台灣多個民族，還運用油紙傘、斗笠、鐵扇等道具，頗有懷舊效果。他希望能透過音樂舞蹈，喚起海外僑胞內心深處的台灣記憶，也讓海外友人能認識台灣的民俗文化。

晚會以震撼的「盤古開天」一曲揭開序幕，接著是悠揚動人的「篳路藍縷」，描繪唐山過台灣的情景，呼應移民 的心情；舞者跳出與大海搏鬥的艱辛，象徵生命中充滿辛苦挑戰。

接著有多檔特色小品音樂節目，令場子變得更熱絡。當音樂家奏起「望春風」「雨夜花」等傳統老歌時，現場不少僑胞不約而同附和著唱；當傳統的笛子吹出了貓王的歌曲時，現場的海外友人則忍不住擺動身軀。*

節目結束前的高潮是「關聖帝君」和「福蔭大地」兩首曲目，分別述說關公和土地公的故事，呈現了台灣的廟口文化。李建興說：「台灣的民間信仰具有豐富的文化性，我希望能將關公的忠義精神和土地公的福澤厚愛傳到世界各地。」

舞蹈演員鄭登富對中央社說：「海外巡演的時間很緊湊，要時刻保持好的體能和臨場反應，是非常大的挑戰。雖然很累，但看到僑胞們開心的笑容和熱情的掌聲，覺得很值得。」

成立逾30年的「當代樂坊」，從宜蘭發跡，在台灣發光後，一路走向世界，多次遠渡重洋到歐美日等地演出，深獲好評。

卑詩省議員姚君憲（Henry Yao）和李耀華（Michael Lee）、列治文市議員區澤光（Chak Au）等政要到場觀賞後，紛紛豎起大拇指稱讚其高品質的演出，認為「當代樂坊」彰顯出台灣的一種美麗精緻。