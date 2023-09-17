掃疫情陰影 近600名台商僑胞馬尼拉慶中秋

菲律賓台商總會17日舉辦中秋聯歡活動，近600名台商、僑胞和菲律賓、日本、韓國等友人參與，並抽出7張馬尼拉-台北來回機票和大型液晶電視等大獎。（中央社）

菲律賓台商總會今天舉辦中秋聯歡活動，近600名台商、僑胞和菲律賓、日本 、韓國等友人參與，並抽出7張馬尼拉-台北來回機票和大型液晶電視等大獎。

中華民國 駐菲代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）、菲律賓台商總會總會長李欣芬、亞洲台灣商會聯合總會前總會長江福龍、菲律賓台商總會顧問林世俊（Jaime）等人出席今天餐會。

李欣芬說，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 以來台商總會最盛大的大會，看到台商們踴躍參與，獎品一直加碼，非常感謝大家幫忙，也對疫後菲律賓經濟復甦更有信心。

周民淦告訴中央社，這是疫情之後，台灣社群很大的一場聚會，尤其海外台灣人一起慶祝中秋節，就像跟家人團聚一樣，非常開心。

另外，台灣自2020年成為非口蹄疫區，近日首度外銷22公噸生鮮豬肉到菲律賓。周民淦說：「大家都知道台灣豬肉品質一流，我們經過冗長的談判過程，終於讓菲律賓政府同意台灣豬肉進口，而且不只豬肉，種豬也能進口到菲律賓。」

他表示，台灣豬肉外銷菲律賓對促進台菲農業交流也有很大幫助。「這是新的嘗試，我們會觀察市場後續反應」。