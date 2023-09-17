僑委會國慶訪團巴黎演出 「美麗島嶼」驚豔全場

僑務委員會國慶文化訪問團，來自台灣的舞鈴劇場「美麗島嶼」16日在法國巴黎華人聚集的13區盛大演出，全場850個座位座無虛席。台僑也熱烈出席，感受到家的溫暖。（駐法代表處提供）

僑務委員會中華民國 國慶文化訪問團台灣舞鈴劇場 「美麗島嶼」昨晚在法國巴黎盛大演出，近千人出席觀賞。演出以扯鈴、原住民 歌曲等台灣特色編排，加入島嶼意象，獲得全場熱烈掌聲。

台灣舞鈴劇場作為僑務委員會國慶文化訪問團，16日以「美麗島嶼」為演出主題，在法國巴黎盛大登場，全場850個座位座無虛席。駐法代表吳志中、大諾瓦西市（Noisy-le-Grand）副市長拉貴伊（Pascal Laguilly）、普易蒙布倫（Sebastian du Puy-Montbrun）等當地政要皆出席。

表演開始前，法國僑界國慶籌備會主委、僑務委員郭珮涵首先致詞感謝僑委會每年遴派文化訪問團到海外，讓僑胞感受到來自台灣的關懷與溫暖，並感謝大力支持這場活動的所有人，讓精彩表演得以呈現。

吳志中接著致詞表示，台灣在這幾年變得非常有名，不只成功地走過疫情，經濟成長率也十分亮眼，台灣生產半導體的能力更是讓世界看到台灣的科技能力。台灣是一個自由、民主、平等、富足的國家，除此之外，台灣在藝術層面更是豐富多彩，今晚的表演就是由來自台灣著名的劇團演出。

「舞鈴劇場」創辦人劉樂群受訪時指出，很高興能有機會帶領劇場人員來到巴黎。他表示，「美麗島嶼」用寫意方式，呈現台灣島嶼的風景，透過戲劇設計，「讓觀眾更認識我們這座美麗的島」。

劉樂群說，扯鈴是一個點，帶出了線及面，連結無數可能，包括音樂、光影、舞蹈及人文文化。他指出，女歌手的歌曲語言是結合南島語系原住民語言所編成，要呈現出台灣文化的獨特與多元。

他還笑說，這次巴黎場地的技術人員對於台灣劇團在技術設置的高效率及高品質留下深刻印象，一般需要花費3天的技術設置，來自台灣的團隊居然在不到一天就完成，還能有時間彩排，非常不容易，算是另類的台法文化技術交流。

法國各大僑團負責人及僑領也參與這項僑界年度盛事，不僅感受舞鈴劇場獨一無二的舞蹈表演，也一同提前慶祝雙十國慶。

扯鈴表演風趣幽默，全場笑聲不斷。觀眾在演出結束後給予稱讚，台灣僑胞吳小姐帶著全家一起前來，受訪時表示很久沒有看到來自台灣的表演團體到巴黎演出，讓她非常感動。

為與海外僑胞同慶雙十國慶，僑委會每年遴派國內優秀藝文團體組成「國慶文化訪問團」赴海外巡迴演出，今年委由「舞鈴劇場」籌組訪問團赴捷克、法國、英國、阿根廷及巴拉圭等5國6個城市，於9月10日至10月3日巡迴演出。

在法國巴黎9月16日的演出結束後，訪問團將繼續到英國倫敦及中南美洲，帶給僑胞及當地人士充滿台灣特色的藝術饗宴。