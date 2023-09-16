日本魔法文學館11月開幕 魔女宅急便原作者任館長

圖為魔法文學館官方IG貼出外觀示意圖。（圖取自instagram.com/edogawacity_kadonoeiko）

日本 東京都江戶川區公所表示，11月3日即將在江戶川區正式開幕的「魔法文學館」，將由「魔女宅急便」原作者、日本兒童文學作家角野榮子擔任館長。

日本共同社報導，位於江戶川區內的「魔法文學館」今年11月3日對外開幕，10月3日起在官網受理門票抽籤申請。

「魔法文學館」由高齡88歲的角野榮子負責企劃，建物則由日本知名建築師隈研吾負責設計。

成立這座文學館目的是為了培養孩童創造力，館內除了角野的作品外，還蒐羅來自全球的約萬本童書與繪本，提供可以讓入館者自由閱讀的場所。

對獲邀擔任館長，角野說，館內陳列非常多令人興奮與期待的書籍，「書可以豐富人的一生，我認為這就是這座文學館所擁有的魔法」。

角野從3歲到23歲居住在江戶川區，創作的兒童文學曾獲日本國內外獎項，包括2018年榮獲被稱為兒童文學諾貝爾獎 的「國際安徒生獎」，以日本兒童文學作家第一人身分活躍文壇。

角野創作的「魔女宅急便」小說，也被日本吉卜力工作室改編成動畫電影。

「魔法文學館」官網介紹，角野1935年出生於東京，3歲到23歲住在江戶川區北小岩，24歲起旅居巴西 兩年，之後將這段生活體驗寫成作品「少年路易、來到巴西」，在1970年以作家身分出道。

角野代表作是「魔女宅急便」，1989年被吉卜力工作室改編成動畫電影。2018年榮獲國際安徒生獎，隔年獲頒江戶川區區民榮譽賞。