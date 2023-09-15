台灣作家陳思宏將再訪紐約 參加布魯克林圖書節

小說「鬼地方」作者陳思宏將再度造訪紐約，參加10月初的布魯克林圖書節活動。圖為5月15日陳思宏出席駐紐約台北文化中心記者會。(中央社)

旅德作家陳思宏以小說「鬼地方」在歐美市場打開知名度，獲邀出席10月初的紐約布魯克林 圖書節活動，為首位以外譯文學作品參與這項紐約市文學盛會的台灣作家。

在駐紐約台北文化中心牽線下，陳思宏預定10月1日參加布魯克林圖書節（Brooklyn Book Festival），與韓裔日籍作家柳美里（Yu Miri）、墨西哥作家柯多瓦（Gerardo Samano Cordova）同台座談，並現身文學市集，在「鬼地方」英譯本出版社的攤位簽書。

「鬼地方」2019年發行，故事設定在陳思宏的故鄉彰化永靖，從主角陳家三代不同成員切換人鬼視角，透過記憶層層窺見家族成員傷痕、小鎮祕密和時代無情。

此書在台灣獲多項文學獎肯定，並售出11種語言版權。北美精裝本去年10月發行，入選紐約時報秋季書單，獲美國「書目雜誌」（Booklist）等專業刊物星級書評，且獲「圖書館 雜誌」（Library Journal）評為2022年度10大最佳世界文學作品之一。

「鬼地方」近期再下一城，法文版9月登上法國「世界報」（Le Monde）文學評論專刊。

去年秋季起，陳思宏與文化部駐美單位密切合作，受邀在紐約、華府、加州、德州、密西根州及加拿大多倫多等地校園、圖書館出席文學講座，幽默的說書功力深受好評。他今年獲美國國務院 贊助，正在愛荷華大學參加國際寫作計畫（IWP）秋季駐村工作坊，準備帶著「鬼地方」再訪紐約。

布魯克林圖書節始於2006年，每年秋季舉辦，吸引逾3萬人次參與。本屆預定9月24日至10月2日舉行，包含作家座談與文學市集的重頭戲將於10月1日在布魯克林城區登場。

陳思宏將出席「鬼魂和怪物」（Of Spirits and Monsters）專題座談，與美國國家圖書獎（National Book Award）得主柳美里、以小說處女作「怪物」（Monstrilio）在美國闖出名號的柯多瓦同台，暢談各自筆下受性別、社會結構、戰爭等因素禁錮的人物角色。