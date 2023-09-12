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荷蘭藝術偵探與警方合作 找回失竊梵谷名畫

中央社海牙12日綜合外電報導
藝術偵探布蘭德拿著找回的梵谷畫作。(Getty Images)
藝術偵探布蘭德拿著找回的梵谷畫作。(Getty Images)

荷蘭警方今天宣布，一名藝術偵探成功找回了一幅失竊的珍貴梵谷畫作。這幅作品是3年半前、借展美術館防疫封館期間某天夜裡遭人入侵竊走。

法新社報導，藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）於11日找回這幅失竊畫作，也就是梵谷1884年創作的「春日花園，春天在努能的牧師公館花園」（Spring Garden, Parsonage Garden at Neunen in Spring）。估計這幅畫的價值高達300萬至600萬歐元（約321萬至642萬美元）。

據報導，竊案發生後數個月，布蘭德透過管道得知，這幅名畫已被荷蘭媒體稱為彼得．羅伊．K（Peter Roy K.）的人士從竊賊尼爾斯M（Nils M）手上買走。彼得．羅伊．K當時正因另起毒品走私案件在獄中服刑。

據報導，彼得．羅伊．K原本企圖利用這幅梵谷名畫來換取減刑，但遭到布蘭德與警方拒絕。

在此期間，這幅畫作一直下落不明。直到2周前，一名神秘男子主動聯絡布蘭德，說他想歸還這幅畫。

布蘭德告訴法新社，他和荷蘭警方多次呼籲歸還被盜藝術品，最後終於成功。一名基於自身安全考量而不願透露身分、據稱與竊案無關的男子將這幅畫用泡泡紙包好，放入枕頭套，並裝在一個藍色的宜家（IKEA）購物袋裡交給布蘭德。

梵谷1884年創作的「春日花園，春天在努能的牧師公館花園」。(路透)
梵谷1884年創作的「春日花園，春天在努能的牧師公館花園」。(路透)

荷蘭警方藝術犯罪部門警官布倫斯韋克（Richard Bronswijk）向法新社證實，「布蘭德與荷蘭警方合作，已經解決此事。這幅畫絕對是真跡，這點毫無疑問。」

因追查一系列備受矚目失竊藝術品而被稱為藝術界「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）的布蘭德告訴法新社，確認這幅畫是就是失竊的梵谷作品，是「我一生中最偉大的時刻之一」。

這起名畫盜竊案發生在2020年3月30日。當時位在荷蘭首都阿姆斯特丹東南方30公里的拉倫市（Laren）的辛格拉倫美術館（Singer Laren Museum）向格羅寧根美術館（Groninger Museum）借了這幅名畫來展出。竊賊於凌晨3時15分砸破美術館的玻璃前門，闖入館內竊走這幅畫。

美術館 毒品 防疫

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