我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

馬斯克傳記曝工作「惡魔模式」 預購衝上亞馬遜暢銷榜

中央社／華盛頓11日電
艾薩克森執筆的馬斯克新傳記「馬斯克」12日上架。（美聯社）
艾薩克森執筆的馬斯克新傳記「馬斯克」12日上架。（美聯社）

各界敲碗許久的美國億萬富翁馬斯克新傳記即將上市，書中將他形容成一名被童年陰影驅使且熱衷於將人類帶上火星的人，還要求員工都得成為他的「鐵粉」。

法新社報導，這本馬斯克同名傳記「馬斯克」（Elon Musk），由暢銷傳記作家、「時代」（Times）雜誌前總編輯艾薩克森（Walter Isaacson）執筆。

不少暢銷名人傳記都出自艾薩克森之手，包括蘋果創始人喬布斯（Steve Jobs）、天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）以及文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）。

這本600多頁的馬斯克傳記預計明天在全球正式開賣，部分美國媒體已搶先嘗鮮，並於近日發布數篇書摘。

這本書在網路書店亞馬遜（Amazon）上架前數小時，單靠預購量就衝上美國亞馬遜暢銷書榜。

馬斯克大部分的童年生活早已廣為人知，外界經常將注意力放在馬斯克有家暴傾向且控制欲強的父親厄羅爾（Errol）身上，馬斯克也對父親深惡痛絕。

書中提到，馬斯克時常受到「惡魔模式」所驅使，艾薩克森認為，這種模式令他擁有超高工作效率，這點在成就非凡者當中相當普遍。「惡魔模式」一詞是由馬斯克的前女友格萊姆斯（Grimes）所創。

書中披露許多不為人知的秘辛，都來自艾薩克森近年貼身採訪時的日常觀察。

外界對這本傳記的評語褒貶不一，「華盛頓郵報」（Washington Post）對書中內容大表讚揚，但對於艾薩克森「優先揭露軼事及幕後報導，而不是以批判視角深入分析」感到失望。

馬斯克 亞馬遜 家暴

上一則

女兒，生日快樂

延伸閱讀

馬斯克最初到底為何槓上蓋茲？馬斯克新傳記揭祕

馬斯克最初到底為何槓上蓋茲？馬斯克新傳記揭祕
馬斯克為何這麼狂？其實討厭川普？他貼身採訪驚奇連連

馬斯克為何這麼狂？其實討厭川普？他貼身採訪驚奇連連
馬斯克酸拜登：美國由操作「總統讀稿機」的人統治

馬斯克酸拜登：美國由操作「總統讀稿機」的人統治
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

熱門新聞

戶籍謄本

2023-09-10 02:00
巫雲鳳Dodo∕圖

天秤獅子（上）

2023-09-05 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（上）

2023-09-09 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（下）

2023-09-10 02:02
一名22歲德國籍旅客因攀爬並毀損佛羅倫斯的海神噴泉而遭到當局拘留。（取材自X平台）

古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

2023-09-05 22:25
拉普什海灘黃昏景色。 （王士躍．圖片提供）

人鬼情未了

2023-09-07 02:02

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬