秋季書市很熱鬧 馬斯克傳記、布蘭妮回憶錄排隊上架

商業書很少成為出版界的主角,但今年秋季即將打破這個局面。由知名作家操刀的兩位科技業大亨馬斯克 (Elon Musk)和班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的傳記即將上市,備受讀者期待。

由華特.艾薩克森(Walter Isaacson)執筆的「馬斯克」將於本周二出版。艾薩克森受訪時表示,這本書他花了近三年的採訪和寫作的集大成。

三周後,麥可.路易士(Michael Lewis)撰寫的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-弗里德的傳記「無限前行:一位新大亨的崛起與敗落」(暫譯)(Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon)也將於10月3日上市。

連鎖書店 Books-A-Million執行長芬利(Terry Finley)形容,班克曼-弗里德象徵一種新的金融現象,而馬斯克一直以來就是一個極端人物。

這兩本即將出版的書籍的主題各有不同的爭議性。馬斯克去年收購推特並重新命名為X,用了一種他支持者認為耳目一新、批評者則認為飄忽不定的做法改造這個社交網站平台。

班克曼-弗里德是一位創業名人和也是高人氣政治金主 ,目前正因他的加密幣交易所FTX倒閉面臨相關的刑事詐欺指控。上個月,聯邦法官裁定將他羈押候審。

這兩本書早在兩人事蹟逆轉之前即在醞釀。路易士在一次訪談中表示,他花了快一年追蹤班克曼-弗里德。他原被許多投資 者、政治人物和名人形容為新時代的大亨,對於基於數位資產打造未來金融體系懷抱令人信服的理念。

「紐約雜誌」(New York)刊出的書摘中,可看出路易士對班克曼-弗里德相當佩服。但一開始寫這本書被問到他對這位年輕企業家的評價時,路易士說:「我只是在旁觀,沒有任何強烈的觀點。」

出版商W.W. Norton & Co.表示,班克曼-弗里德傳記規劃印刷50萬本,這是他們今年最大的首刷量。路易士之前有三本書「攻其不備」、「大賣空」和「魔球」被拍成電影。

艾薩克森以寫傳記著稱,寫過富蘭克林、愛因斯坦和賈伯斯。他形容和馬斯克訪問過程是一段「充滿驚奇事蹟的絕妙旅程」。

華盛頓一位業主 Bradley Graham表示,因為已經有很多關於馬斯克的報導,因此馬斯克這本書不容易突破。「但艾薩克森以挑戰像喬布斯這樣的人物而聞名,獲准難得的獨家採訪,推出比以前更加完整的故事」。

除了商業書外,今年還有其他熱門書籍即將問世,包括布蘭妮(Britney Spears)的回憶錄「我內心的女人」(暫譯)(The Woman in Me),將於10月24日出版。Simon & Schuster 旗下出版商Gallery Books發言人表示,首刷量超過100萬冊。這本書已經在TikTok引起廣大廻響。