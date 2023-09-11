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秋季書市很熱鬧 馬斯克傳記、布蘭妮回憶錄排隊上架

編譯劉忠勇／綜合外電
布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄《我內心的女人》（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。(取材自Simon & Schuster網站)
布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄《我內心的女人》（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。(取材自Simon & Schuster網站)

商業書很少成為出版界的主角，但今年秋季即將打破這個局面。由知名作家操刀的兩位科技業大亨馬斯克(Elon Musk)和班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的傳記即將上市，備受讀者期待。

由華特．艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的「馬斯克」將於本周二出版。艾薩克森受訪時表示，這本書他花了近三年的採訪和寫作的集大成。

三周後，麥可．路易士（Michael Lewis）撰寫的加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-弗里德的傳記「無限前行：一位新大亨的崛起與敗落」（暫譯）（Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon）也將於10月3日上市。

由華特．艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的「馬斯克」傳記將於本周二...
由華特．艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的「馬斯克」傳記將於本周二出版。(取材自Simon & Schuster網站)

麥可．路易士（Michael Lewis）筆下的班克曼-弗里德傳記《無限前行：一...
麥可．路易士（Michael Lewis）筆下的班克曼-弗里德傳記《無限前行：一位新大亨的崛起與敗落》（暫譯）（Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon） 。（取材自W.W. Norton & Co.網站）

連鎖書店Books-A-Million執行長芬利（Terry Finley）形容，班克曼-弗里德象徵一種新的金融現象，而馬斯克一直以來就是一個極端人物。

這兩本即將出版的書籍的主題各有不同的爭議性。馬斯克去年收購推特並重新命名為X，用了一種他支持者認為耳目一新、批評者則認為飄忽不定的做法改造這個社交網站平台。

班克曼-弗里德是一位創業名人和也是高人氣政治金主 ，目前正因他的加密幣交易所FTX倒閉面臨相關的刑事詐欺指控。上個月，聯邦法官裁定將他羈押候審。

這兩本書早在兩人事蹟逆轉之前即在醞釀。路易士在一次訪談中表示，他花了快一年追蹤班克曼-弗里德。他原被許多投資者、政治人物和名人形容為新時代的大亨，對於基於數位資產打造未來金融體系懷抱令人信服的理念。

「紐約雜誌」（New York）刊出的書摘中，可看出路易士對班克曼-弗里德相當佩服。但一開始寫這本書被問到他對這位年輕企業家的評價時，路易士說：「我只是在旁觀，沒有任何強烈的觀點。」

出版商W.W. Norton & Co.表示，班克曼-弗里德傳記規劃印刷50萬本，這是他們今年最大的首刷量。路易士之前有三本書「攻其不備」、「大賣空」和「魔球」被拍成電影。

艾薩克森以寫傳記著稱，寫過富蘭克林、愛因斯坦和賈伯斯。他形容和馬斯克訪問過程是一段「充滿驚奇事蹟的絕妙旅程」。

華盛頓一位業主 Bradley Graham表示，因為已經有很多關於馬斯克的報導，因此馬斯克這本書不容易突破。「但艾薩克森以挑戰像喬布斯這樣的人物而聞名，獲准難得的獨家採訪，推出比以前更加完整的故事」。

除了商業書外，今年還有其他熱門書籍即將問世，包括布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄「我內心的女人」（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。Simon & Schuster 旗下出版商Gallery Books發言人表示，首刷量超過100萬冊。這本書已經在TikTok引起廣大廻響。

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