台灣文資國家隊前進雪梨 攜手國際共創新願景

文化部文化資產局長陳濟民（中）率團赴澳洲參加「國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）第21屆大會」，並與澳洲文化資產協會簽署合作備忘錄。（文資局提供）

後疫情 時代，全球各地文化遺產面臨許多挑戰，台灣文資專家日前赴澳洲 雪梨參加「國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）第21屆大會」，讓世界看見台灣文資守護保存的成果。

根據文化部文化資產局發布新聞稿，文資局長陳濟民於9月2日至8日率領近20名專家學者，以台灣國家隊形式參加ICOMOS大會，並與澳洲文化資產協會簽署合作備忘錄，期許透過深耕台灣與世界的文資夥伴關係，促進台灣文化資產的活力，與國際共創文資保存的新觀念及願景。

新聞稿指出，ICOMOS成立於1965年，是全世界文化遺產保存最具影響力的國際非政府組織，也是聯合國登錄世界文化遺產的主要諮詢機構，歷屆3年一度大會被譽為文資界的奧運，本次更是COVID-19疫情後，6年來首次召開的實體大會，參與人次逾1500人。

本屆ICOMOS大會以遺產變革為題，討論後疫情時代文化遺產所面臨的多樣挑戰與永續目標。陳濟民受大會邀請，以「台灣文化資產政策與實踐」為題發表演講，說明台灣如何應用先進科技，跨部會串聯國家災害防救科技中心、內政部 消防署、警政署及縣市政府等，辦理文化資產的監測搶救及協作支援，未來更將透過數位科技建立緊密的跨國永續網絡。

此外，在駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組長陳芝儀及現場專家學者的見證下，文資局並與澳洲文化資產協會續簽合作備忘錄，持續深化世界遺產推動工作、技術諮詢及人才培訓等合作交流。

新聞稿指出，台澳雙方自2015年首次簽訂合作備忘錄以來，長期透過人員互訪、論壇研討及工作坊等方式互動，即使在疫情期間，仍以線上會議及研究分享等活動保持交流，支持專家學者參與投入ICOMOS的國際文資保存項目，目前累計已有超過40名台灣的專家會員。