古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

一名22歲德國籍旅客因攀爬並毀損佛羅倫斯的海神噴泉而遭到當局拘留。（取材自X平台）

義大利 佛羅倫斯（Florence）當局表示，一名22歲德國 男子因毀損建於16世紀的海神噴泉（Fountain of Neptune）而遭到拘留，將要求對方支付巨額罰款和5000歐元（約5358美元）的維修費。

海神噴泉位於佛羅倫斯巿中心領主廣場，建於1565年，海神涅普頓（Neptune）雕像站在一輛由馬拉動的貝殼行馬車上。

佛羅倫斯當局發聲明說，監視器畫面拍到，這名未具名的旅客4日凌晨爬入噴泉，沿著雕像的底部馬車雕像，攀爬上人形雕像，擺好姿勢後請他同行的朋友為他拍照。

聲明指出，該男子在爬上雕像時，折斷了一塊大理石，爬下來的時候，又損害了馬蹄，維修費用估計5000歐元。

該男子將被佛羅倫斯當局依據城市刑法指控，該法禁止「破壞、分散、惡化、毀容、汙染或非法使用文化或景觀資產」。若罪名成立，該男將被罰款和禁止進入該市。

海神噴泉曾於2005年遭到破壞，當時有人爬上雕像並折斷海神的手，當局才開始安裝攝影機。