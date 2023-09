古蹟又遭殃 遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠5300元

義大利 佛羅倫斯(Florence)當局表示,一名22歲德國 男子因毀損建於16世紀的海神噴泉(Fountain of Neptune)而遭到拘留,將要求對方支付巨額罰款和5000歐元(約5358美元)的維修費。

海神噴泉位於佛羅倫斯巿中心領主廣場,建於1565年,海神涅普頓(Neptune)雕像站在一輛由馬拉動的貝殼行馬車上。

佛羅倫斯當局發聲明說,監視器畫面拍到,這名未具名的旅客4日凌晨爬入噴泉,沿著雕像的底部馬車雕像,攀爬上人形雕像,擺好姿勢後請他同行的朋友為他拍照。

聲明指出,該男子在爬上雕像時,折斷了一塊大理石,爬下來的時候,又損害了馬蹄,維修費用估計5000歐元。

該男子將被佛羅倫斯當局依據城市刑法指控,該法禁止「破壞、分散、惡化、毀容、汙染或非法使用文化或景觀資產」。若罪名成立,該男將被罰款和禁止進入該市。

海神噴泉曾於2005年遭到破壞,當時有人爬上雕像並折斷海神的手,當局才開始安裝攝影機。

