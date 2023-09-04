許博允辭世 吳興國：謝謝他一直相信當代傳奇

已故的新象基金會創辦人許博允。(本報系資料照)

新象藝術創辦人許博允今天辭世，享壽80歲，當代傳奇劇場 藝術總監吳興國、林秀偉夫婦聽到消息非常震驚難過，吳興國說，謝謝許博允在他們年輕時完全相信當代傳奇劇場，直到今天依舊感念。

林秀偉接受中央社訪問時表示，當年吳興國拿著「慾望城國」的劇本到處遞案，大家都拒絕，只有許博允不但喜歡，而且全力支持，「他的信任，就是全然的信任，直到現在」。林秀偉說，許博允跟樊曼儂就是促成當代傳奇劇場走上世界舞台、支持太古踏舞團創立的推手。

吳興國聽到許博允辭世消息，難過到有點承受不住，「這是台灣藝術史上最令人悲傷的一頁」。吳興國說：「如果沒有許博允，在80年代不會有一群年輕表演藝術工作者受到啟迪，一起開創出台灣劇場界的繁盛景象。」

文化學者林谷芳表示，談許博允有一點就是「浪漫」，「他傾家蕩產做藝術，是浪漫；他不像大家走向學院派，也都跟浪漫有關」。

林谷芳說，許博允的貢獻其一是打開表演藝術的視野，從70年代開始就引進國際級節目，「台灣整體社會開放要到8O年代中期，這一點他走在前面引領大家，貢獻無人可取代」。

其二，在文化尋根上，許博允起了帶頭的作用，林谷芳說，當年新象舉辦國際藝術節，「第一場一定是安排民間藝人陳達上場，這點令人感動」。林谷芳回憶，陳達有時候該上場不想上，一唱就不會結束，「只有許博允可以把陳達從後台趕到前台，也只有他可以慢慢把燈關暗，讓陳達結束演唱」。

台中國家歌劇 院藝術總監邱瑗從大學時代就在新象幫忙寫樂曲解說、接待外國音樂家，邱瑗說：「新象可以說是我在音樂行政管理與經紀的啟蒙者，許先生沒有教我什麼，他只是一直丟東西出來試煉我，但也是他這份對表演藝術毫無保留的熱情，很像愚公要移山的精神，召喚了我。」

邱瑗說，也因為去年許博允的「洗腦」，讓她投身亞洲文化推展聯盟（Federation for Asian Cultural Promotion，簡稱FACP）主席的競選，「我就是想讓許先生可以在這個他創立的國際組織，好好發表退休 感言」。邱瑗說當聯盟募款不易時，「許先生還想把事情搞大，誰可以在1週看3次醫生的時刻，仍然熱情奔放，只有許先生」。

新象藝術今天發布新聞稿表示，許博允3年前開始和病魔抗爭，經歷各種治療，病榻中仍振筆投書，疾呼政府的各種現象與文化政策，對於未來的藝術發展、政策、建設等，仍有許多念茲在茲的未竟之志。對於一手共同創辦的新象，藝術總監樊曼儂將會秉持當年創建初心，帶領新象團隊繼續努力前行。