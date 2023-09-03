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揭開「福爾摩沙的自畫像」 溫哥華台灣文化節串起台荷加

中央社／溫哥華2日專電
台灣國樂團的「璀璨台灣」音樂會揭幕，演出呼應溫哥華台灣文化節與世界對話主題，以現代國樂角度，透過當代音樂家的視角用國樂與世界對話。（中央社）
台灣國樂團的「璀璨台灣」音樂會揭幕，演出呼應溫哥華台灣文化節與世界對話主題，以現代國樂角度，透過當代音樂家的視角用國樂與世界對話。（中央社）

年度溫哥華台灣文化節今天開幕，今年主題是：與荷蘭對話-福爾摩沙的自畫像，一連3天透過音樂演出、藝術展覽、文化講座等豐富活動，串起台灣、荷蘭與加拿大的關係，追尋各自的身分認同，激盪豐富的多元文化。

溫哥華台灣文化節由台灣國樂團的「璀璨台灣」音樂會揭幕，加拿大政要、社區領袖等上千人在溫哥華奧芬劇院（The Orpheum）聆聽一首首專屬台灣面貌的國樂曲目。

台灣文化節過去6年啟動與亞洲對話主題，今年跨越大西洋走向歐洲，以「福爾摩沙的自畫像」為題，展開荷蘭、台灣及加拿大三方對話。

主辦方加拿大亞裔活動協會總監吳權益說，台灣文化節提供一個對話的機會，從大航海時代開始，連接歷史與當下，就去殖民化和身份認同等方面，邀請所有人重新凝視自己的自畫像。

他說：「台灣人常被概括在中國人之內，但那是因為很多人不認識台灣的人民和文化是多元的，一如現在的加拿大人，是包括原住民和來自各族裔的你我。」

荷蘭駐溫哥華總領事麥瑟施密特（Sebastiaan Messerschmidt）對中央社說：「荷蘭也有不同族裔的移民，造就了經濟活力。荷蘭和台灣有很多相似之處，除了面積差不多之外，還都是世界半導體科技領先國家。我還沒去過台灣，但它絕對是我必去的旅遊地。」

卑詩省林木廳長賴賜純（Bruce Ralston）和溫哥華市議員楊瑞蘭（Sarah Kirby-Yung）都曾造訪台灣，對台灣印象非常好。

賴賜純對中央社說：「台灣的經濟和社會非常進步開放，今年卑詩省政府特別在台灣設立貿易投資辦事處，就是要強化卑詩省和台灣的關係。每一次我參與台灣文化節活動，都能感受到台灣的創新與活力。」

楊瑞蘭幾年前曾去台灣，深深喜愛台灣的風土民情，她對中央社說：「台灣不僅是風景美，人情味更美，記得當年到日月潭，當地人好純樸熱情，我希望有機會再訪台灣。」

駐溫哥華辦事處長劉立欣開幕致詞時說，台灣文化節呈現豐富的台灣面貌，加拿大和台灣有個共同的價值觀。她藉此呼籲：「聯合國5日即將召開大會，我代表加拿大西部的台灣僑胞，希望加拿大能支持台灣有意義參與聯合國，因為台灣的醫護人員、社會工作者、環境專家、媒體代表等都能透過自身的專業為世界做出更多貢獻。」

除了悠揚國樂外，今晚溫哥華美術館前大舞台上的電音演出也燃爆了全場。台灣原住民音樂人汝妮和加拿大原住民音樂人巴農（Gary Bannon）將電子音樂和傳統古調相結合，營造強烈的能量和震撼力，表達出原住民族的自信風采。

加拿大政要和社區領袖等多人參與溫哥華台灣文化節開幕音樂會。左起：荷蘭駐溫哥華總領...
加拿大政要和社區領袖等多人參與溫哥華台灣文化節開幕音樂會。左起：荷蘭駐溫哥華總領事麥瑟施密特（左1）、卑詩省林木廳長賴賜純（左3）、溫哥華市議員楊瑞蘭（右3）、駐溫哥華辦事處處長劉立欣（右2）。（中央社）

加拿大 原住民 聯合國

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