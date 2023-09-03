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台灣工藝展「遷徙之後」 傳統技藝驚艷加拿大

中央社／溫哥華2日專電
6位藝術師參與加拿大的台灣工藝藝術展「遷徙之後」，包括阿美族工藝伊麥．阿蹦（左3）、苑里編織林宥均（左4）、越南捲紙阮雪（中）、宜蘭纏花陳惠美（右4）、台南竹編蔡惠婷（右3）、印尼蠟染官美連（右2）。（展覽主辦方提供）
6位藝術師參與加拿大的台灣工藝藝術展「遷徙之後」，包括阿美族工藝伊麥．阿蹦（左3）、苑里編織林宥均（左4）、越南捲紙阮雪（中）、宜蘭纏花陳惠美（右4）、台南竹編蔡惠婷（右3）、印尼蠟染官美連（右2）。（展覽主辦方提供）

台灣工藝藝術展「遷徙之後」今天在溫哥華開幕，6位工藝師透過作品，展現美麗的台灣傳統技藝，讓加拿大民眾從工藝理解台灣的社會美學與發展動態。

6位工藝師正代表台灣數千年來的多族群縮影，包括宜蘭纏花大師陳惠美、阿美族工藝師伊麥．阿蹦、苑裡編織青年林宥均、台南竹編師蔡惠婷、越南捲紙藝術師阮雪與印尼蠟染專家官美連，受邀參與溫哥華台灣文化節，分享她們對族群遷徙、融合和倫理生活的價值觀。

「遷徙之後」的策展人是前故宮院長林正儀，他對中央社說，加拿大也是多族裔文化的國家，人類遷徙本身就是一個描繪自畫像的過程，在跨文化、跨族裔的經歷中可以清晰看見自己與他者的差異。

台灣工藝國寶師陳惠美這次帶來的作品是閩南客家傳統結婚嫁娶時使用的纏花（又稱春仔花）。她對中央社說，每一支纏花都有幸福吉祥意味。新娘佩戴石榴，象徵多子多福；新郎母親佩戴鹿、新娘母親佩戴龜，有福壽雙全之意；嬸嬸舅媽則佩戴五福花，代表歡喜和康寧，不同的身份佩戴不同樣式，彰顯傳統的文化價值觀。

阿美族的伊麥傳承部落輪傘草編織，打造出進軍國際的時尚品牌 Kamaro'an。Kamaro'an 在阿美族語的意思是「就在這裡住下來吧！」伊麥與一群夥伴回到東岸從復育田地、收割、日曬到設計、編織，將傳統工藝帶到台北大都會，再走入國際。她說：「Kamaro'an 不只是一個品牌，是這一群人與自然、過去和未來之間的連結。」

此行她有機會與加拿大原住民進行工藝交流，她對中央社說：「加拿大原住民的作品更具純樸性，偏重凸顯其生活的原始文化性，台灣則重視技藝和時尚感，彼此可激盪出新的思維。」

在塑膠製品大量生產之前，台灣各地因應當地植物景觀發展出具地域特色的編織技藝，乘載著農業社會的日常生活，林宥均和蔡惠婷分別以苗栗苑裡的藺草和台南竹子描繪早年台灣社會的草編產業，讓外界了解當時草蓆、帽子等生活用品，一度還是日治時期僅次於糖、米的出口工業。

台灣多元族裔帶來的文化堆疊長出了新的藝術或美學，來自越南及印尼的工藝師阮雪與官美連將家鄉技藝融合台灣在地文化，創作具文化交融特色的捲紙、蠟染新工藝。

兩位接受中央社訪問時都提到嫁到台灣後的鄉愁，透過手工藝能舒緩情緒，而且許多台灣朋友對她們的原居文化很感興趣，藉此能讓台灣人更認識越南和印尼。

阮雪說：「捲紙藝術品是觀光客到越南必買的傳統工藝伴手禮，作品中多展現越南民俗生活，饒富趣味。」官美連說：「印尼蠟染布（Batik）已被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界非物質文化遺產，希望台灣和加拿大都能更認識蠟染。」

6位藝術家還舉辦座談會、多場手作工作坊，帶領加拿大民眾體驗台灣工藝。

纏花「春仔花」是很有特色的台灣民俗工藝，結合了纏繞、剪紙、刺繡的手法，常用於傳統...
纏花「春仔花」是很有特色的台灣民俗工藝，結合了纏繞、剪紙、刺繡的手法，常用於傳統結婚嫁娶配戴，代表幸福吉祥。（展覽主辦方提供）
台灣有許多新住民的原居文化融入台灣文化後有了新生命，來自越南及印尼的工藝師阮雪與...
台灣有許多新住民的原居文化融入台灣文化後有了新生命，來自越南及印尼的工藝師阮雪與官美連的捲紙和蠟染作品在加拿大展出，展現台灣社會的多元性。（展覽主辦方提供）
台灣工藝藝術展「遷徙之後」在溫哥華西門菲沙大學藝廊展出，每件作品均呈現台灣工藝的...
台灣工藝藝術展「遷徙之後」在溫哥華西門菲沙大學藝廊展出，每件作品均呈現台灣工藝的純樸之美，也凸顯台灣的社會生活。（展覽主辦方提供）

加拿大 越南 印尼

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