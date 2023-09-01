我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

傻眼…近千萬台幣義大利國寶琴 竟被台上表演的他彈斷

記者梅衍儂／即時報導
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）
國家音樂廳運來價值900多萬台幣義大利國寶琴Fazioli F278，竟被Rick張育瑞彈斷。（圖：碩樂國際娛樂提供）

跨界鋼琴家Rick張育瑞日前於Zepp New Taipei舉辦人生首場大型跨界鋼琴演奏會，這場跨界演奏會不僅吸引滿場樂迷朝聖，也邀來樂團「體熊專科」跨界協演，並從國家音樂廳運來價值900多萬台幣的義大利國寶琴Fazioli F278作為演奏琴，讓人見證到年僅24歲、畢業於伯克利音樂學院研究所的Rick精湛的琴藝。

Rick演出除了展現琴藝，更得面臨舞台上臨時狀況的挑戰，就在演出到一半時，這台被譽稱鋼琴界的法拉利出現了狀況，中低音的琴弦當場被彈斷，Rick哭笑不得說：「以前在練習的時候有過好幾次把弦彈斷的經驗，但從來沒有在大型現場演出斷弦過，當天剛好是我的農曆生日，這一定是生日驚喜！」

Rick形容，當下有被稍微嚇到，因為擔心觀眾的聆聽品質受到影響，加上是特別從國家音樂廳運過來的昂貴名琴，不知道會不會有賠償問題；Fazioli鋼琴方反倒貼心地關心音樂家演出有沒有受到影響，Fazioli台灣代理張景峯董事長表示，先前完全沒有人彈斷琴弦過，大器說將會處理斷弦的鋼琴；演奏會執行導演事後跟Rick說：「這場演出根本就是雲霄飛車，不誇張，這比我做田馥甄或蔡依林更緊張。」

因為琴弦斷裂需時間處理，Rick展現機智開放現場觀眾點歌，首先是彈奏莫文蔚「慢慢喜歡你」展現即興演奏的能力，驚喜的是當觀眾以為要結尾了，Rick左手持續彈著鋼琴、右手則拿起麥克風說：「我們音樂不要停，你們還想聽什麼？」聽眾接連點了彭佳慧「大齡女子」與李榮浩「烏梅子醬」，獲得觀眾掌聲不斷。

Rick非常感謝觀眾們支持與包容：「現場總是有意料之外的事，所幸製作團隊都非常的專業沒有影響到觀眾的觀賞品質。」而即興演出影片在網路上流傳分享，釣出「大齡女子」原唱彭佳慧留言，她看到影片後，主動追蹤了Rick並且轉發限時動態，寫「會彈鋼琴的男生好迷人喔」，讓Rick受寵若驚，更是深深感動、期許未來有機會能與金曲歌后同台合作一起玩音樂。

義大利 蔡依林

上一則

吳健雄，「世界物理學女王」，生於中國，葬於中國（上）

延伸閱讀

小麥歉收 義大利麵價格看漲

小麥歉收 義大利麵價格看漲
半裸女淋巧克力躺自助餐台 義大利四星飯店道歉

半裸女淋巧克力躺自助餐台 義大利四星飯店道歉
羅馬競技場鼠輩橫行 點燃義大利市政衝突

羅馬競技場鼠輩橫行 點燃義大利市政衝突
義大利外長9月訪中 談調停俄烏戰爭與退出一帶一路

義大利外長9月訪中 談調停俄烏戰爭與退出一帶一路

熱門新聞

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00
身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02
可樂王∕圖

把自己關掉

2023-08-29 02:02
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02
浮世繪經典作品葛飾北齋 「富嶽三十六景‧神奈川沖浪裏」，是當年松萬幸次郎破產後遭銀行沒收的珍品。（本報資料照片）

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

2023-08-30 04:10

送禮

2023-08-26 02:08

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應