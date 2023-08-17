大英博物館失竊記：消失的庫房珠寶 與殖民歷史文物返還爭議

英國倫敦大英博物館展出當代雕塑家Ron Mueck的藝術作品。(歐新社)

「大英博物館 再度遭竊，是監守自盜或『文物返還』...？」世界最知名博物館之一的大英博物館，在8月16日公告館內的收藏品失竊，並且已開除一名涉嫌竊盜的員工。根劇館方的說法，丟失的藏品是存放在庫房中並未展示、珠寶一類的小型物件，年代從西元前15世紀到近代的19世紀都有，但具體丟失的數量多少？又是哪些文物品項？大英博物館並未多作說明，僅表示全案已通報警方調查中。這不是大英博物館首次發生失竊，過去還有2011年卡地亞鑽戒案、2004年中國珠寶案、2002年希臘雕像案，相關事件也扯上了殖民劫掠、文物返還的爭議。

英國的大英博物館，在8月16日發出公告，表示「發現收藏品遺失、被竊盜或損壞，一名工作人員已被開除」，館方表示目前已通報警方進行調查，同時啟動緊急措施加強安全管理、也針對館內收藏品保管進行對策檢討。

針對失竊的藏品，館方並未交代太多細節，僅表示種類包括黃金珠寶、寶石、半寶石、玻璃等小型物件，這些失竊文物的時間跨度，從西元前15世紀到近代的19世紀都有，但並未公告具體遺失的數量、文物名稱、以及失竊的時間點。

大英博物館千年珠寶、黃金驚爆遭竊損毀，1員工被開除。(路透)

這些失竊物件在近年都沒有公開展覽過，平時存放於庫房中，提供館方人員進行學術研究用途。大英博物館的館藏庫房戒備森嚴，進出有權限的限制和申請流程，因此如果「無故遺失」，推測的可能性之一是內部人員所為。

雖然館方同步表示「開除了一名員工」，但這名員工的身分、負責的工作項目、以及具體涉案情節為何？同樣沒有進一步的說明，因此尚未能推斷該名員工是否為監守自盜的竊賊本人、或是因為安全管理失職；館方只有補充說道，全案已由倫敦警察廳介入調查中，且「嫌犯尚未被捕」，並會盡力追回遺失的文物。

「這件事非常罕見，我們極為重視館藏文物的保管。」現任大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）在公告中如此表示。在這份公告裡，有館長費雪以及大英博物館董事會主席歐斯本（George Osborne）的官方發言，但也僅是以官方態度作出對外回應，歐斯本承諾館方未來要做的三件事項：（一）找回失竊文物、（二）找出方法預防類似事件、（三）用盡方法加強安全管理、典藏紀錄，以確保事件不再發生。

預計在2023年底之前，大英博物館將針對失竊與安全管理問題，提出一份檢討和對策報告。

大英博物館千年珠寶、黃金驚爆遭竊損毀，1員工被開除。(美聯社)

實際上這並非大英博物館首度有文物遺失，最近一次是2017年時公布，館藏的一枚卡地亞鑽戒就不翼而飛，這是在現任館長費雪於2016年新就任後不久爆出的事件，而且根據當時館方的說法，早在2011年就已經失竊，直到2017年才由館方對外公開。

這枚卡地亞鑽戒由匿名人士捐贈給博物館，價值75萬英鎊（約新台幣3,000萬），當時都還在庫房進行維護和研究中，並未公開展覽過；在當時館方的檢討中，也懷疑是內部人員監守自盜，並對外承諾要強化安全管理、嚴防類似事件再度發生。沒想到事隔多年，就在館長費雪即將於2024年卸任之前，又一次發生庫房館藏珠寶失竊案。

另外兩件大英博物館失竊案，則是發生在展覽區：2002年希臘大理石頭像、以及2004年中國珠寶的兩起盜竊案。

2015年查理王儲參觀大英博物館。(美聯社)

2002年失竊的希臘大理石頭像，年代約在西元年6世紀，在19世紀時成為大英博物館收購的藏品之一。2002年7月，放在展覽室中、原本固定在底座上的頭像遭竊，而後便下落不明。2004年的中國珠寶，則是存放在展區的櫃子裡展示，結果遭到竊賊撬開後搜刮，總共有10個物件被盜，包括唐代青銅鏡、以及橫跨唐代到明代之間的物品（耳環、髮夾等）。

此類竊盜案不僅暴露大英博物館的安全管理問題，影響館方形象之外，長年來對於博物館的「不義館藏」問題——批判大英博物館劫掠文物、殖民主義的歷史，也有呼聲要求這些文物應當返還，種種爭議也在類似的失竊案發生時，讓館方頗為尷尬。

那麼這一次2023年的失竊記，會不會和近年文物返還爭議有關？有調查相關的知情人士向英國《每日電訊報》透露，遺失的物件都尚未公開展示過，目前已知失竊案「與任何意識型態或政治主張無關」，並未涉及文物返還運動。

大英博物館館長費雪的任內，就處理了不少關於文物返還的案件，而這也與費雪個人的研究專長領域有關。例如2018年，博物館就將大批的伊拉克地區文物交還給伊拉克政府。近年來，館方也試圖在殖民歷史、帝國主義的議題上，用展品來回顧、檢視這段被認為黑暗不義的過往；而民間也有人發起「不舒服展覽」活動，以批判性的角度重新審視大英博物館的收藏。