奧運讓塞納河畔書攤被迫遷離 數萬人連署守護巴黎靈魂

巴黎塞納河畔書攤已有450年歷史，自16世紀起，隨著巴黎拉丁區古老的大學及印刷業一起興盛，為現今世界最大的露天書局。巴黎當局要求900多個書箱中有600個必須被完全遷移，令書攤業者難以接受。（中央社）

巴黎當局以安全為由要求塞納河畔書攤，在2024年巴黎奧運 期間拆卸書箱搬遷他處，引發法國輿論批評並有數萬人連署抗議。業者稱，願配合封攤，但搬遷將威脅巴黎的傳承與靈魂。

2024年巴黎奧運開幕式將史無前例首次移師體育館外進行，在塞納河呈現6公里長的河上大秀。

巴黎市警察局7月25日向巴黎舊書攤文化協會發函，表示為確保巴黎奧運開幕式「顯而易見的安全因素」，包括「恐怖行動風險」，河畔旁的書攤有近6成「必須」在奧運期間內搬移撤離。

巴黎塞納河畔書報攤已有450年歷史，自16世紀起，隨著巴黎拉丁區古老的大學及印刷業一起成長、興盛，為現今世界最大露天書店。巴黎警察局信件的強硬態度讓業者不滿，也引發譁然，批評為舉辦奧運傷害文化傳承。

40多位知識分子，包括多位前部長、國家學術單位研究員、前外交官、法蘭西院士、教授、律師等，9日連署投書世界報（Le Monde）表示：「如何理解這個災難性的決定...要聞名且歷史悠久的塞納河畔書攤搬遷，拆卸他們脆弱的箱子...為了安全？」

此外，書報社群也啟動「保衛塞納河畔書攤」的連署請願活動，至今兩週已有7萬6000多人連署。內容表示這些書攤「是人類全球遺產，難以想像沒有書攤的塞納河畔，這將破壞巴黎的靈魂」。

巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）也將書攤形容為「巴黎的靈魂」，他11日接受中央社電訪，指出在各界強烈反彈後，巴黎市政府提出另外2個選項。

第一、由巴黎市政府「負責」搬移並置回書報攤，若在搬運期間書箱出現損傷，將由市政府花錢重新製作。第二、將書箱留在原地，但必須從開幕前7天，直到整個奧運期間都必須關閉。

卡萊指出，箱子大多很脆弱，搬運加上重新製作箱子大約要耗費150萬歐元（約新台幣5000萬元），是非必要的開銷。來回搬遷將耗費時間，且更新後尺寸一致的箱子將會大幅減少巴黎書攤的多元魅力。他表示，9月休假結束後，將以開幕式隔天重新開業為目標與有關當局討論。

中央社走訪塞納河畔書攤，左岸業者比西埃（Laurent Bussière）告訴記者，這不僅對吃飯工具很危險，更對這項職業的存續帶來威脅。

「搬移很複雜，對書箱和職業都很危險。搬箱子過程很多都會壞掉，鑑於箱子的年代和狀態。很多書報人年事已高，還要先把箱子清空，工程浩大。這個職業很多人都很資深，他們大概都會直接退休 ，不再回來了。這為我們帶來很多的麻煩，也威脅這個職業，因為要找到新的書報人很困難。」

比西埃和部分同行願意在開幕式期間封攤，配合警察掃雷等安全檢查，「我個人希望能在開幕式隔天重新開幕，夏天很適合書攤，河堤人流量高，若強制我們休業很可惜，對我們來說這是最重要的月分，對遊客而言則會失去巴黎的象徵」。

右岸新橋旁擺攤的提博（Ghislaine Thibaud）接受奧運期間關閉一到兩週，但底線是讓箱子原地保留，因搬遷會拉長前後耗時。「奧運期間可以關攤，不想看到書攤我們可以隱藏起來。但至少讓我們很快復業，因為我們需要生存，夏天是重要季節。」

她向記者解釋，書攤存在好幾世紀，已形成經濟生態圈，書局會將淘汰的舊書賣給書攤，有人賣家中過世長輩留下的書報或明信片，甚至有遊民翻找垃圾撿到寶藏書報，也都會拿到書攤。

「我們是文化傳承的一環，是巴黎存在的一部分，我們在這是很重要的。不同國家的人都會來書攤，包括巴黎人想找書，或想買耶誕禮物，有些人會避免網路購物。有時也會有客人訂書，做為生日禮物。」

30多年書攤主人拉盧爾特（Géraldine Lallouette）則認為，除安全考量，更可能是因為書箱會擋到群眾觀禮視線。

她表示這幾天獲得很多支持，「來自巴黎居民，他們很喜歡書攤，也有觀光 客的支持。我們連署的成效不錯，希望繼續獲得簽名」。

拉盧爾特告訴記者：「書攤是巴黎文化的重要部分，歷史悠久，我們要維護塞納河畔的傳統，繼續販賣書籍、版畫，傳承法國歷史。」

從英國來旅遊的拉特普（Trobe）一家也表示支持書攤，要參與連署。父親湯姆（Tom）認為書攤是巴黎、是歷史的一部分，時代久遠，受遊客喜愛，若奧運期間需要關閉就太可惜了，「我了解典禮考量，而他們也願為安全讓步」。

母親克斯蒂（Kirsty）說，孩子和遊客都會來買東西，「我來巴黎很多次，喜歡在這漫步，欣賞藝術，關閉太可惜了」。女兒伊莎貝（Isabelle）則表示：「這是法國歷史的一部分，若破壞很可惜，而且它們帶來經濟。」