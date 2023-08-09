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富藝斯首創藝術電商平台 Cj Hendry「皇冠」打頭陣 紐約玩尋寶遊戲

記者孫曼／即時報導
澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry將於Dropshop推出限量100版的古銅皇冠，為其「皇冠系列」揭幕。（圖：富藝斯提供）
澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry將於Dropshop推出限量100版的古銅皇冠，為其「皇冠系列」揭幕。（圖：富藝斯提供）

國際拍賣行富藝斯（Phillips）宣布全新當代藝術電商平台Dropshop將於8月20日上線，以突破傳統拍賣的方式，將定期與當代藝術家、創作者及品牌合作發行限量版藝術品，為全球拍賣領域首個，也是唯一一個直接與在世藝術家合作的網上平台，打破一級與二級市場的常態界限。而富藝斯也宣布，透過Dropshop發行的藝術作品若未來在富藝斯拍賣會或展售會中成交，藝術家將獲得轉售版稅佣金，也是開創業內先河。美東時間8月20日上午10時正式上線的首發作品，將由澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry創作。

澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry將於Dropshop推出限量100版的古銅皇冠，為其「皇冠系列」揭幕。乍看之下讓人聯想到充氣玩具的皇冠，其實是用古銅鑄造；同時還會推出其中一件皇冠的大型素描。為歡慶平台上線，富藝斯也計畫於平台正式上線前一日，在紐約公園大道432號總部舉辦實體活動，參加者將在布滿充氣塑料皇冠的展場內進行「尋寶遊戲」。為遵循藝術家在其創作中致力於踐行零浪費的原則，因此本次活動剩餘的塑料皇冠都將被回收，在日後展覽中使用。

Cj Hendry世界各地的展覽都吸引絡繹不絕的參觀者，並往往引發排隊人潮，作品也已被許多名人珍藏；目前排隊等待購藏 Hendry作品的藏家已逾3000名，平均等候時間長達五年。

澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry皇冠作品細節。（圖：富藝斯提供）
澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry皇冠作品細節。（圖：富藝斯提供）
澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry將於Dropshop推出限量100版的古銅...
澳洲超現實主義藝術家Cj Hendry將於Dropshop推出限量100版的古銅皇冠，為其「皇冠系列」揭幕。（圖：富藝斯提供）
富藝斯全新當代藝術電商平台Dropshop將於8月20日上線。（圖：富藝斯提供）
富藝斯全新當代藝術電商平台Dropshop將於8月20日上線。（圖：富藝斯提供）

拍賣 澳洲 電商

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